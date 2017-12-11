«Вікна-новини» покажут спецпроект «Загублені» о «мертвых» городах Украины

11 декабря в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует спецпроект «Загублені» корреспондента Оксаны Виленты. Цикл сюжетов посвящен памятникам бесхозяйственности. Подающим надежды крупным предприятиям и их некогда процветающим городам-спутникам. Населенным пунктам, жизнь в которых остановилась вместе с остановкой градообразующих предприятий либо свертыванием строительства таковых. Разрушенным и растасканным на металлолом заводам, покинутым и развалившимся домам. Несмотря на отсутствие условий для нормальной жизни, в забытых и потерянных населенных пунктах продолжают жить люди. В основном это пенсионеры. Зрители получат ответ на главный вопрос – можно и нужно ли реанимировать такие города.

«Цикл «Загублені» – это истории жителей «мертвых» городов, тех, которые так любят сталкеры и которые объезжают десятой дорогой чиновники всех уровней. И не только потому, что дороги здесь плохие или их вовсе нет. В этих населенных пунктах – огромное количество проблемных вопросов, их жители много лет просят о помощи, но их боль и отчаяние никто не слышит. Они – забыты, никому не нужны. Эти люди чувствуют себя отрезанными от всего мира, брошенными и беспомощными. И хорошо помнят те времена, когда в их полуразрушенных домах на пустых сегодня улицах кипела жизнь: строились новые жилые кварталы, дворцы культуры, поликлиники, магазины», – рассказывает Оксана Вилента.

Внешне эти города похожи на зону отчуждения вокруг Чернобыля, но никаких катастроф там не происходило. Это памятники бесхозяйственности. Большинство «мертвых» предприятий, которые там находятся, занимают огромные площади, на которых можно было бы построить или возобновить производство – тем самым дать надежду местным жителям. В этом могут помочь иностранные инвесторы, но из-за коррупции и нестабильности в стране, они не спешат вкладывать деньги в реконструкцию или строительство новых градообразующих объектов.

В цикле сюжетов – завод «Химпром» (Первомайск), Чигиринская АЭС (неподалеку от поселка Орбита), Сахарный завод (Кировоградщина), Комбинат окисленных руд (Долинская), Завод имени Кирова (город Токмак).

«Социальные объекты – самая большая проблема «мертвых» городов, ведь их жители, как вот, например, в Токмаке Запорожской области, жалуются: завод закрыли, школу и районную больницу угрожают закрыть. Такими темпами в городе останется только кладбище. Получается замкнутый круг: из-за отсутствия работы молодые семьи массово выезжают за границу на заработки, налоги в Украине не платят, города и села умирают. Понимаешь, что Украина – это потерянный рай неиспользованных возможностей. У нас есть бескрайние степи и черноземы, замечательный климат и удивительная природа, а главное – огромные, ничем не занятые площади, по несколько тысяч гектаров, те, на которых ранее находились гиганты промышленности, а сейчас – строительный мусор и… больше ничего. Мы хотим, чтобы этот цикл посмотрели как обычные люди в селах, так и чиновники в высоких кабинетах, те, которых много лет мечтают увидеть на своих полупустых улицах жители «мертвых» городов», – добавила Оксана Вилента.

Смотрите спецпроект «Загублені» с 11 по 15 декабря в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.