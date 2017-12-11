Совсем недавно мы рассказывали, как провести День благотворительности в Украине и чем можно помочь другим в этот праздник. Если наши идеи вдохновили вас дарить людям счастье и творить добро, будет полезно узнать об еще одном способе заставить кого-то улыбнуться и просто принять участие в чем-то очень важном. Возможность спасать или, во всяком случае, улучшать жизни предоставляет Украинская Биржа Благотворительности. Что такое УББ и в чем ее преимущества? Читайте далее.

Разработка независимой общенациональной онлайн-платформы для пожертвований заняла практически пять лет. Впервые о ней заговорили еще в 2007 году, однако тогда социальную инфраструктуру посчитали слишком инновационной для украинского общества, а потому с запуском проекта было решено повременить. Однако подготовка сервиса началась уже в 2009-ом, а в 2012-ом неравнодушные украинцы получили возможность помогать другим, не отходя от компьютера.

Как работает УББ?

Попросить о помощи или, наоборот, обеспечить материальной поддержкой того, кто в ней нуждается, на Украинской Бирже Благотворительности может каждый. На сайте собраны сотни Проектов, сортированных по разным критериям – в зависимости от категории (здоровье, образование, культура, спорт и др.), региона, релевантности. Вы сами решаете, в решении чьей судьбы хотите принять участие благодаря своим пожертвованиям.

Достоинство проекта не только в том, что это просто и удобно, но также – безопасно. За каждую потраченную гривну Благотворитель получит полный отчет. Кроме того, вам в любой момент доступна вся документация и данные о том, сколько уже собрано денег, кто их перечислил, и какой суммы не хватает для достижения цели. Все отчеты при желании можно посмотреть не только онлайн, но и непосредственно на самой Бирже.

Как стать Благотворителем или предложить свой Проект?

Просто и быстро. Каждый Проект на УББ – чья-то надежда, проблема и боль. От вас требуется лишь выбрать одну или несколько историй, которые вы хотите поддержать, ввести сумму и кликнуть на кнопку «Заплатить». Что важно, сама УББ не получает процентов с благотворительных взносов. Абсолютно все деньги направляются тому, кому они действительно необходимы.

Чтобы попросить о помощи и разместить свой Проект на Украинской Бирже Благотворительности, нужно обратиться к одному из фондов-партнеров сервиса. В настоящий момент УББ сотрудничает с более 120 неприбыльными общественными организациями, которые называются Операторами Помощи. Каждый работает подотчетно, прозрачно и публично, поэтому УББ готова поручиться за все фонды, перечисленные на онлайн-платформе ubb.org.ua .

Помогать легко!

За время существования Украинской Биржи Благотворительности реализовано свыше 2300 Проектов и собрано более 140 млн. грн. Это тысячи спасенных жизней, улыбок детей и родителей, а еще – нескончаемая вера не просто в чудеса, но и в людей. Платформа позволяет собственными глазами увидеть, как шаг за шагом, гривна за гривной меняются судьбы украинцев. Каждая, даже, казалось бы, незначительная на первый взгляд сумма является важной и нужной в борьбе за чью-то жизнь и благополучие.

Если вы так и не успели принести кому-то радость в прошедший День Благотворительности в Украине, не расстраивайтесь. Ведь проявить свою отзывчивость никогда не поздно. Сотни людей по-прежнему ждут вашей помощи!