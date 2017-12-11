Расследование в кулинарном экспрессе: кто обворовал Троцкого на «МастерШеф»-7

Во вторник, 12.12.2017, зрители увидят 31 выпуск «МастерШеф»-7. 16-я неделя кулинарной битвы станет особенной, ведь до заветной мечты участникам остается преодолеть всего несколько этапов. Кто пойдет на отчаянный шаг, чтобы выбороть белый китель? И какие испытания подготовили для семерки лучших? Читайте в материале!

Ура! Всего несколько шагов отделяют кулинаров-аматоров до заветных белых кителей. Но кто уйдет всего за шаг до воплощения мечты?

Уже завтра семь участников сойдутся в отчаянной битве, чтобы заполучить желаемый приз. Кто-то из них пойдет даже… на воровство. Когда приготовление шоколадных сфер окажется одной из самых сложных задач, один из семи решит, что лучший способ – украсть сферы Владимира Троцкого. Но чем обернется такое решение? И кто в итоге выведет Эктора из себя?

Также участникам предстоит угадать изысканное блюдо вслепую, а заодно перекричать своих конкурентов. Сможет ли Лиза в полной темноте открыть дар ясновидения?

Кто не справится с испытаниями 16-й недели, а кто получит китель мечты? Смотрите во вторник, 12 декабря, в 20:00 в 31 выпуске «МастерШеф»-7 на СТБ.

Видеоанонс 31 выпуска проекта «МастерШеф»-7 смотрите прямо сейчас!

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