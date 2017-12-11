Не существует лучше способа поменять свой имидж, поднять себе настроение и даже начать жизнь с нового листа, чем сменить прическу. Какое окрашивание 2018 нужно выбрать, чтобы быть в тренде? Уже сегодня модницы раздумывают над своим будущим образом и интересуются, какое окрашивание выбрать в следующем году. Мы собрали самые популярные варианты окрашивания волос 2018, которые ты можешь применять уже сегодня.

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Больше всего в 2018 повезло блондинкам, так что если вы давно хотели попробовать на себе этот образ — вперед! Но это совершенно не значит, что если вы брюнетка и кардинально менять образ не собираетесь, вы будете не в тренде. Под каждый цвет волос существуют свои тенденции, и найти что-то по душе может каждая девушка. Давайте рассмотрим главные тренды окрашивания волос 2018 года:

Пепельный блонд

В 2018 году главным трендом будут пепельные оттенки волос. Сочетайте их с другими цветами в разных техниках: омбре, балаяж, мелирование, сомбре и т. д. Если вы хотите кардинально сменить имидж — покрасьте волосы в пепельный оттенок полностью. Больше всего этот оттенок подойдет голубоглазым девушкам со светлой кожей. Хотя, все, конечно же, индивидуально.

Омбре

В рейтинге самых популярных способов окрашивания уже не первый год стоит техника омбре. Ее особенность — плавный переход из одного цвета в другой. В классическом варианте — темный цвет ближе к корням и светлый от середины волос и до кончиков.

Балаяж

На пике моды остается и окрашивание по технике балаяж — «растяжка» двух-трех цветов по всей длине волос. Лучше, если «растяжка» будет в форме латинской буквы V — когда закрашиваются пряди на боковых сторонах, а затем концы волос. Обычно используются два или три оттенка, «перетекающие» друг в друга. Также вы можете смело экспериментировать и с резкими переходами.

Яркие кончики волос

Если вам хочется чего-то более яркого, чем «растяжка» в цветах, близких к натуральным, смело красьте волосы в зеленый, розовый, сиреневый, какой вашей душе угодно. Цветное мелирование — тренд 2018 года. Плюс, такой вариант окрашивания подходит не только блондинкам, но и на брюнетках смотрится изумительно.

Pixels

Новый экстравагантный тренд по окрашиванию волос на 2018 год. Тут нет плавных переходов и мягких линий. Вместо этого — четкие геометрические линии и яркие цвета. Пойдет такое окрашивание не всем: во-первых, подойдет оно только девушкам с ровными волосами, во-вторых, пиксельное окрашивание требует ежедневной укладки.

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