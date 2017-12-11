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Как ухаживать за жирной кожей: основные правила

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Уход за жирной кожей лица нуждается в специальных косметических процедурах.  И чтобы не навредить себе и достичь хороших результатов, стоит подробнее узнать о средствах для этого типа кожи и их правильном применении.  Чем стоит пользоваться и как правильно ухаживать за этим типом кожи, читайте в материале. 

Жирная кожа лица имеет как свои плюсы, так и свои минусы.  В частности, обладательницы этого типа меньше подвержены появлению морщин, чем представительницы сухой кожи.  Они не нуждаются в постоянном питании.  Однако эта кожа все же имеет и проблемы: расширенные поры и жирный блеск, который портит внешний вид.  Как показывает опыт, одного правильно подобранного крема недостаточно.  Поэтому следует ухаживать за кожей поэтапно.  

Первоочередные средства

Каждая четвертая женщина имеет жирную кожу.  Это говорит о том, что у представительниц этого типа сальные железы работают интенсивнее, чем у других.  Если вы будете делать ежедневные маски от блеска, вы только навредите себе, провоцируя активную работу сальных желез.  Начните с очищения.  Отдавайте предпочтение мягким средствам.  Хорошо на состояние такой кожи влияют средства, имеющие в своем составе sodium laureth sulfate или сocosulfate.  Они действуют агрессивно и нежно, контролируя себум, что выделяет жир.

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Очистка жирной кожи

Не выбирайте скрабы с абрикосовыми и малиновыми косточками.  Они царапают кожу.  Поэтому, кроме травм, вы не получите больше ничего.  Самым оптимальным выходом будут средства с салициловой кислотой.  Они уменьшают поры и контролируют выделения себума.  Такими средствами можно пользоваться ежедневно.  

Избегайте также спиртовых тоников.  Они способны пересушить вашу кожу, а то и оставить ожоги.  

В составе тоников также должна быть салициловая кислота, но не спиртовая.  Такой способ улучшит состояние вашей кожи, приблизив ее к матовости.  

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Увлажнения

Следующий этап по уходу увлажнение.  Ошибкой будет считать, что жирная кожа не нуждается в этом действии.  Такой тип кожи выделяет жир, а не воду.  Если убрать увлажняющие средства со своей косметички, то можно только высушить кожу.  Поэтому выбирайте крема с легкой увлажняющей текстурой, в состав которых входит гиалуроновая кислота, глицерин и алоэ вера.  

Защита

Третьим важным шагом по уходу за жирной кожей будет солнцезащитный крем.  Им нужно пользоваться не только летом, когда солнце греет активно, но и зимой.  Этот крем защищает от негативного ультрафиолетового воздействия и позволяет избежать раннего фотостарения.