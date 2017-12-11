Уход за жирной кожей лица нуждается в специальных косметических процедурах. И чтобы не навредить себе и достичь хороших результатов, стоит подробнее узнать о средствах для этого типа кожи и их правильном применении. Чем стоит пользоваться и как правильно ухаживать за этим типом кожи, читайте в материале.

Жирная кожа лица имеет как свои плюсы, так и свои минусы. В частности, обладательницы этого типа меньше подвержены появлению морщин, чем представительницы сухой кожи. Они не нуждаются в постоянном питании. Однако эта кожа все же имеет и проблемы: расширенные поры и жирный блеск, который портит внешний вид. Как показывает опыт, одного правильно подобранного крема недостаточно. Поэтому следует ухаживать за кожей поэтапно.

Первоочередные средства

Каждая четвертая женщина имеет жирную кожу. Это говорит о том, что у представительниц этого типа сальные железы работают интенсивнее, чем у других. Если вы будете делать ежедневные маски от блеска, вы только навредите себе, провоцируя активную работу сальных желез. Начните с очищения. Отдавайте предпочтение мягким средствам. Хорошо на состояние такой кожи влияют средства, имеющие в своем составе sodium laureth sulfate или сocosulfate. Они действуют агрессивно и нежно, контролируя себум, что выделяет жир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА.

Очистка жирной кожи

Не выбирайте скрабы с абрикосовыми и малиновыми косточками. Они царапают кожу. Поэтому, кроме травм, вы не получите больше ничего. Самым оптимальным выходом будут средства с салициловой кислотой. Они уменьшают поры и контролируют выделения себума. Такими средствами можно пользоваться ежедневно.

Избегайте также спиртовых тоников. Они способны пересушить вашу кожу, а то и оставить ожоги.

В составе тоников также должна быть салициловая кислота, но не спиртовая. Такой способ улучшит состояние вашей кожи, приблизив ее к матовости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УХОД ЗА КОЖЕЙ В 5 ШАГОВ.

Увлажнения

Следующий этап по уходу – увлажнение. Ошибкой будет считать, что жирная кожа не нуждается в этом действии. Такой тип кожи выделяет жир, а не воду. Если убрать увлажняющие средства со своей косметички, то можно только высушить кожу. Поэтому выбирайте крема с легкой увлажняющей текстурой, в состав которых входит гиалуроновая кислота, глицерин и алоэ вера.

Защита

Третьим важным шагом по уходу за жирной кожей будет солнцезащитный крем. Им нужно пользоваться не только летом, когда солнце греет активно, но и зимой. Этот крем защищает от негативного ультрафиолетового воздействия и позволяет избежать раннего фотостарения.