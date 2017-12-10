Ура! Уже завтра, 11 декабря, в эфире телеканала СТБ любимое семейное шоу «Хата на тата»-6! Герою выпуска 13 Николаю Петрущаку 28 лет и он — безработный. Пока мама трудиться заграницей, герой прохлаждается под песни Олега Винника и прогуливает всю зарплату жены. По дому папа не делает ровным счетом ничего. Такое безответственное поведение Николай оправдывает просто — он не умеет заниматься домашними заботами. За что бы не взялся папа — он все ломает или же травмируется сам.

Однако за неделю герою придется повзрослеть и стать истинным главой семейства. Чтобы выполнить задания на проекте Николай обратиться к своему беззаботному другу-лузеру и даже к 7-летней дочурке, которая в итоге окажется голосом разума в семье Петрущак. Сможет ли отец устроить дочь в музыкальную школу и руководить хором вместо мамы, когда узнает, что там не поют песни Винника?

Справится ли папа-лентяй со всеми испытаниями — смотрите уже завтра, 11 декабря, в выпуске 13 «Хата на тата»-6 в 20:00 на СТБ!