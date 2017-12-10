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Телеканал СТБ / День благотворительности в Украине: все о празднике

День благотворительности в Украине: все о празднике

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Ежегодно во второе воскресенье декабря мы отмечаем один из самых добрых и нужных праздников – День благотворительности в Украине. Сегодня стоит еще раз задуматься о том, как важно помогать не только своим близким, но и просто тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. А мы расскажем историю возникновения этого особенного праздника в Украине и предложим идеи, как его провести.

День благотворительности в украине - фото

Традиция отмечать День благотворительности в нашей стране появилась 10 лет назад – 13 декабря 2007. Согласно указу, подписанному третьим президентом Украины Виктором Ющенко, этот праздник приходится на второе воскресенье декабря каждый год. Он призван утверждать принципы гуманизма и милосердия, содействовать благотворительной деятельности и поддерживать инициативы общественных организаций. В этом году День благотворительности в Украине выпадает на 10 декабря. Кстати, дата совпадает с другим международным праздником – Днем прав человека.

Сегодня все больше частных лиц и бизнес-структур стремятся приобщиться к доброму движению. Одной из крупнейших благотворительных организаций нашей страны является Украинская Биржа Благотворительности (УББ). Это общенациональная инфраструктура онлайн-пожертвований. Платформа позволяет любому желающему поддержать один из благотворительных Проектов. Все, что нужно – выбрать историю, которая тронула вас сильнее всего, ввести сумму и нажать «Заплатить». Будьте спокойны: каждая гривна из перечисленных средств будет потрачена по назначению.

Как провести День благотворительности? Топ-5 идей

день благотворительности

Хоть творить добрые дела нужно независимо от даты в календаре, праздник лишний раз напоминает о необходимости оставаться отзывчивым и беспокоиться о судьбе ближнего. Да, пусть в одиночку каждый из нас и не располагает достаточным запасом времени, сил и финансовых возможностей, чтобы помочь кому-то, кто оказался в беде, но вместе мы совершенно точно способны изменить мир к лучшему. Какой вклад в общее дело можете сделать вы? У нас есть несколько решений, которые не потребуют больших усилий, зато без всяких сомнений заставят вас улыбнутся и сделают кого-то чуточку счастливее.

  1. Стать донором. По закону Украины сдать кровь для переливания может любой совершеннолетний гражданин, хорошее здоровье которого подтверждают результаты медицинского обследования. Центры с самым большим количеством реципиентов: Киевский городской центр крови, «ОХМАТДЕТ», Национальный институт рака.
  2. Отдать ненужные вещи нуждающимся. Наверняка вашему шкафу только пойдет на пользу небольшая ревизия. Не спешите выбрасывать то, что больше не будете носить: одежда, которая вам надоела, кому-то принесет радость, согреет, а может даже спасет жизнь. То же самое касается игрушек, книг, пластинок, постельного белья и предметов интерьера – иначе говоря, всего того, что обеспечивает уют. Ваши вещи примет организация Красный Крест, столичный Банк Одежды, Международный благотворительный фонд Хороших Дел.
  3. Записаться в волонтеры. Например, попробуйте помогать дому престарелых. Два часа, проведенные за беседой или игрой в лото, не принесут ущерба вашему плотному графику, зато станут настоящим событием в жизни чьих-то бабушки или дедушки.
  4. Накормить голодного. Купите у уличного продавца еду и угостите бездомного. Он будет благодарен!
  5. Спасти животное. Забрать питомца из приюта может не каждый. А вот помочь животному, которое нуждается в заботе и ласке – легко! Так, благотворительный фонд Happy Paw предлагает взять собачку или котика под свою опеку на расстоянии. Любимец будет оставаться в питомнике, но вы сможете обеспечивать его всем необходимым, а также навещать и забирать на прогулку в любое время.

Надеемся, теперь вы знаете, как просто и приятно творить добро!

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