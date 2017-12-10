День благотворительности в Украине: все о празднике

Ежегодно во второе воскресенье декабря мы отмечаем один из самых добрых и нужных праздников – День благотворительности в Украине. Сегодня стоит еще раз задуматься о том, как важно помогать не только своим близким, но и просто тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. А мы расскажем историю возникновения этого особенного праздника в Украине и предложим идеи, как его провести.

Традиция отмечать День благотворительности в нашей стране появилась 10 лет назад – 13 декабря 2007. Согласно указу, подписанному третьим президентом Украины Виктором Ющенко, этот праздник приходится на второе воскресенье декабря каждый год. Он призван утверждать принципы гуманизма и милосердия, содействовать благотворительной деятельности и поддерживать инициативы общественных организаций. В этом году День благотворительности в Украине выпадает на 10 декабря. Кстати, дата совпадает с другим международным праздником – Днем прав человека.

Сегодня все больше частных лиц и бизнес-структур стремятся приобщиться к доброму движению. Одной из крупнейших благотворительных организаций нашей страны является Украинская Биржа Благотворительности (УББ). Это общенациональная инфраструктура онлайн-пожертвований. Платформа позволяет любому желающему поддержать один из благотворительных Проектов. Все, что нужно – выбрать историю, которая тронула вас сильнее всего, ввести сумму и нажать «Заплатить». Будьте спокойны: каждая гривна из перечисленных средств будет потрачена по назначению.

Как провести День благотворительности? Топ-5 идей

Хоть творить добрые дела нужно независимо от даты в календаре, праздник лишний раз напоминает о необходимости оставаться отзывчивым и беспокоиться о судьбе ближнего. Да, пусть в одиночку каждый из нас и не располагает достаточным запасом времени, сил и финансовых возможностей, чтобы помочь кому-то, кто оказался в беде, но вместе мы совершенно точно способны изменить мир к лучшему. Какой вклад в общее дело можете сделать вы? У нас есть несколько решений, которые не потребуют больших усилий, зато без всяких сомнений заставят вас улыбнутся и сделают кого-то чуточку счастливее.

Стать донором. По закону Украины сдать кровь для переливания может любой совершеннолетний гражданин, хорошее здоровье которого подтверждают результаты медицинского обследования. Центры с самым большим количеством реципиентов: Киевский городской центр крови, «ОХМАТДЕТ», Национальный институт рака. Отдать ненужные вещи нуждающимся. Наверняка вашему шкафу только пойдет на пользу небольшая ревизия. Не спешите выбрасывать то, что больше не будете носить: одежда, которая вам надоела, кому-то принесет радость, согреет, а может даже спасет жизнь. То же самое касается игрушек, книг, пластинок, постельного белья и предметов интерьера – иначе говоря, всего того, что обеспечивает уют. Ваши вещи примет организация Красный Крест, столичный Банк Одежды, Международный благотворительный фонд Хороших Дел. Записаться в волонтеры. Например, попробуйте помогать дому престарелых. Два часа, проведенные за беседой или игрой в лото, не принесут ущерба вашему плотному графику, зато станут настоящим событием в жизни чьих-то бабушки или дедушки. Накормить голодного. Купите у уличного продавца еду и угостите бездомного. Он будет благодарен! Спасти животное. Забрать питомца из приюта может не каждый. А вот помочь животному, которое нуждается в заботе и ласке – легко! Так, благотворительный фонд Happy Paw предлагает взять собачку или котика под свою опеку на расстоянии. Любимец будет оставаться в питомнике, но вы сможете обеспечивать его всем необходимым, а также навещать и забирать на прогулку в любое время.

Надеемся, теперь вы знаете, как просто и приятно творить добро!

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