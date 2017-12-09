«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в пятнадцатом выпуске

Уже завтра в эфир телеканала СТБ выйдет 15 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10. Героиней программы стала 43-летняя Людмила из Киевской области. Год назад решением социальной службы женщину разлучили с тремя детьми. Сейчас они находятся под опекой бабушки, которая ждет из тюрьмы сына. Мужчина отбывает срок за жестокое изнасилование двухлетнего ребенка.

Работники соцслужбы заключили, что в доме у Людмилы жизнь и здоровье детей находятся под угрозой. Тем не менее, женщина уверена, что под крышей у их бабушки, Марии Анатольевны, братику и двум сестричкам грозит большая опасность – встреча с педофилом. Олег, сын Марии, приговорен к 13-ти годам лишения свободы за изнасилование двухлетней соседской девочки.

Несмотря на то, что Людмила категорически против того, чтобы ее дети находились в одном доме с преступником, сама она в настоящий момент проживает с Виктором, ранее отбывавшим наказание за растление несовершеннолетней.

Было ли у социальной службы достаточно полномочий, чтобы забрать сына и дочерей у Людмилы? Кто должен заниматься их воспитанием? Ждут ли дети встречи с матерью? И какие шокирующие подробности раскроет детектор лжи?

Смотрите уже завтра в 21:15 в 15 выпуске «Один за всіх»-10

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