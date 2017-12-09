Лучшие рождественские фильмы для семейного просмотра

В этом году Католическое Рождество 25 декабря объявлено выходным, а значит украинцам посчастливится провести на один день больше в кругу семьи и в добром настроении. А 7 января нас ждет еще одно Рождество с кутьей и колядками-щедривками. Чтобы наши читатели максимально окунулись в праздничную атмосферу, мы подготовили список рождественских фильмов! В нем не будет привычных лент «Один дома» и «Ирония судьбы..», зато в подборке найдутся картины на любой вкус – от классики и до полного безумия.

Реальная любовь

Любовь незабываемая и недосягаемая, вызывающая сожаление, неожиданная и нежеланная, неудобная и необъяснимая, неизящная и неравная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, — до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце…

Если вы любите фильмы, на постере которых изображено сразу несколько топовых актеров – то «Реальная любовь» — то, что надо! Хью Грант, Колин Ферт, Алан Рикман, Кира Найтли, Роуэн Эткинсон, Клаудия Шиффер – и это, друзья, далеко не полный список. Это, блин, рождественское чудо

По сюжету Бойд Митчлер и его жена Луанн решают провести Рождество с отцом Бойда Митчем и его, мягко выражаясь, странноватым семейством. Сообразив, что он забыл дома все подарки, Бойд в компании брата и отца прыгает в машину и пытается совершить невозможное: съездить домой и вернуться обратно до рассвета.

Фильм незамысловатый и вряд ли надолго запомнится, но его стоит посмотреть хотя бы потому, что это одна из последних работ Робина Уильямса.

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Эта замечательная жизнь

Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве.

Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога — жизни — нуждается в помощи ангела-хранителя. И Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго, но неопытного, еще даже не заслужившего крылья. Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа от смертного греха, он получит крылья. А времени у него почти не осталось… Кларенс находит единственно правильное решение — показать Джорджу мир, в котором тот не существует.

Гринч – похититель Рождества

Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его — Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время, как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохого настроения Гринча показывал нечто ужасное. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество.

Это, пожалуй, самая атмосферная картина в нашем списке. Яркая, добрая сказка для детей и взрослых с Джимом Керри в главной роли.

Плохой Санта

Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. К тому же в прошлом он отсидел в тюрьме, был не единожды женат, а ныне Вилли — злостный бабник и пропойца. Он по-настоящему плохой, невыносимый Санта! Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести задуманное до конца!

Очень, очень нестандартный фильм. Его оценят люди с хорошим чувством юмора, которые не ждут от праздничных картин «няшности». Вечера на хуторе близ Диканьки

Веселая история про то, как в рождественскую ночь в селе всех попутал бес и как могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для своей невесты царские черевички.

И завершает наш список классика – экранизация легендарной повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Осторожно, в фильме будет очень аппетитный фрагмент с варениками, поэтому, советуем для просмотра подготовить что-то домашнее и вкусное, например, те же вареники.

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