«Битва экстрасенсов»-17: с какими испытаниями столкнутся участники в одиннадцатом выпуске

«Битва экстрасенсов»-17 выпуск 11 уже завтра появится на экранах телеканала СТБ. На этой неделе участники столкнутся с последними испытаниями перед финалом самого мистического проекта страны. Четверку лучших ясновидящих 17 сезона ждут сложнейшие испытания: им предстоит не только вычислить ребенка серийного убийцы — Андрея Чикатило, но и разобраться, почему по пятам молодой девушки ходит смерть. Подробнее — в материале.

В первом испытании участники традиционно встретятся с пятью незнакомцами, каждого из которых беспокоят вопросы, касающиеся родителей. Однако только один из них является ребенком серийного убийцы! Задача экстрасенсов — через родную кровь почувствовать энергетику маньяка. Для ясновидящих это задание эмоционально станет самым сложным за весь сезон!

Также на проект обратится киевлянка по имени Виктория. Во время беременности женщина потеряла мужа, а вместе с ним и веру в счастливую жизнь. Сейчас ее единственное утешение — дочь Карина, которая в последнее время пугает мать своим поистине странным поведением. Она убеждена, что ее ожидает судьба отца. Но самое страшное: девушка видела сон с датой собственной смерти и даже пыталась покончить с собой. Самый большой страх Виктории — потерять родную дочь…

Смогут ли экстрасенсы помочь встревоженной героине и ее матери? Какие тайны раскроют ясновидящие во время расследования? Чем закончится работа участников с сыном Андрея Чикатило? Смотрите уже завтра, в 19:00 на СТБ!

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