«Світами за скарбами»: Роза Аль-Намри показала первое фото путешествия

Весной 2018 вас ждут грандиозные приключения на СТБ! Новость о запуске масштабного тревел-шоу «Світами за скарбами» появилась совсем недавно, а уже сегодня ведущая Роза Аль-Намри опубликовала первый снимок поездки. Какая точка на карте стала знаковой для путешественников? Смотрите в материале!

В рамках проекта восемь пар участников, которых связывают семейные или дружеские отношения, пройдут квест в разных уголках мира, чтобы найти главное сокровище — 500 000 гривен. На их пути будет множество авантюр и странствий. Первым украинских путешественников встретил атмосферный Рим, каждая улочка которого пропитана историей, неповторимой архитектурой и духом настоящих приключений. Роза Аль-Намри успела поделиться с подписчиками первым снимком.

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Проект «Світами за скарбами» у Римі Макіяж @pyshanay стиль @andreyyanko Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 8 2017 в 3:41 PST

Напомним, «Світами за скарбами» — это адаптация СТБ формата Final Adventure, появившегося в 2013 году на телеканале MBC (Южная Корея). Работает над ним Творческое объединение Владимира Турича, создающее мегауспешный проект «МастерШеф».

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