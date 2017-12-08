Украинская женская группа Panivalkova, которая поразила всех своим выступлением на Нацотборе на Евровидении-2017, спела песню вместе с индийским музыкантом под названием «Космополітік». Читайте подробности и смотрите клип группы о единстве и любви в нашем материале.

Музыканты Panivalkova недавно завершило свое турне по европейским городам. Теперь они вернулись на родину, чтобы порадовать своими песнями украинцев. С 3 ноября группа начала всеукраинский «Космополітік-тур».

Работу над своим новым треком вместе с индийским музыкантом группа начала еще в 2016 году и продлилась она целый год. В свой трек они вложили элементы христианского песнопения, древние индусские и ведические мантры, а также вымышленный язык.

Девушки признались, что главный смысл композиции заключается в желании донести и призвать людей к единению и любви. Эту идею они решили передать не только с помощью огромного количества языков, но и большого хора, который исполняет песню, и музыкантов, играющих на разных инструментах. В целом в клипе снялось около 50 человек.

Ранее Panivalkova использовала в своем репертуаре: клавиши, барабаны, вибраслеп, флекс-а-тон, окарина, гуиро, казу, кастаньеты, перкуссию и укулеле, а вот для этого трека они задействовали еще и классическую виолончель и альт. Кроме того, в композиции прозвучали этническими инструменты разных народов: африканское джембе, японская флейта сякухати, индийская фисгармония и таблы, украинская бандура. Все эти нестандартные инструменты им удалось гармонично совместить.

Героем клипа стал Дрю Нанка, индийский мультиинструменталист и вокалист. В самой песне он исполняет цитату из древних ведических текстов: «Маханараян-упанишад», что переводится как «Весь мир – моя семья».

Девушки познакомились с певцом в Киеве на его лекциях об индийских рагах и ритмах. От них Нанка получил в подарок их диск. Позже мужчина сам позвонил группе и предложил сотрудничество. Впервые они вместе репетировали в день съемок. Что из этого получилось, смотрите в видео.

Добавим, концерт группы Panivalkova состоится 9 декабря на сцене Малой оперы.

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