Самый обаятельный судья «Х-Фактор»-8 Олег Винник в третий раз за год украсил обложку журнала «Отдохни». Пока он продолжает собирать аншлаги не только в Украине, но и в Беларуси, его имя не сходит с заголовков таблоидов и первых полос прессы. Одни одобряют, другие критикуют, но фактически никто не остается равнодушным к феноменальному успеху певца. Как сам Олег относится к негативным комментариям в свой адрес, умеет ли смеяться над собой, готов ли к кардинальной смене имиджа и чему его научил опыт судейства в шоу «Х-Фактор»-8 — читайте в материале.

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По словам артиста, благодаря участию в вокальном проекте «Х-Фактор»-8 в роли жюри он научился «рафинировать» свои эмоции.

«На сцене я весь отдаюсь эмоциям. А в ТВ-шоу стараюсь дать объективную критику, если она нужна, без эмоций и подтекстов. И времени ведь на принятие решений в «Х-Факторе» совсем немного. Я абстрагируюсь от личных предпочтений. Стараюсь объективно сказать человеку, есть в нем Х-фактор или нет. Думаю в первую очередь о нем как об артисте в этом шоу. И знаете, не все участники готовы принять правду, которую им говорят. Этому тоже пришлось учиться: сжато и доходчиво говорить участникам правду, причем так, чтобы их не обидеть», — рассказывает Олег Винник.

Музыкант всегда с благодарностью относится к конструктивной критике, а о неоправданном негативе и незаслуженных оскорблениях говорит: «На сегодняшний день такой негативной информации 0,001%. Да, она задевает мое сердце. Не понимаю, как можно оболгать человека или написать непроверенные факты. Но я объясняю это завистью или некомпетентностью автора».

Сегодня, пожалуй, не осталось ни одной юмористической программы, которая бы не показала скетч на Олега Винника.

«Есть достаточно смешные пародии. Но видно, что те, кто их делают, меня совсем не знают и не были на моих концертах, — делится мыслями певец. — Например, в некоторых пародиях высмеивается мой якобы нарциссизм. Но если бы тот, кто это придумал, видел бы меня на сцене, он понял бы, что это вообще не обо мне. Или, например, в пародии высмеивали мои вымытые и длинные волосы. Но если мужчина пользуется шампунем, гелем для душа и хорошим парфюмом – он разве нарцисс? Знаете, вообще добрых шуток сегодня на экране очень мало, а мне именно такие нравятся, которые никого не обижают. Ни меня, ни других артистов».

На вопрос журналистов о смене имиджа Винник ответил: «Может, когда-нибудь сделаю короткую стрижку, но это, наверное, будет шок для всех. В брюнета не буду краситься. Был уже у меня такой случай, когда меня тонировали очень неудачно, я аж испугался! Меня называют главным блондином страны, а я вдруг получился темный как ворон… Не могу себя представить брюнетом, я же генетически блондин».

Планирует ли Олег Винник дуэты с кем-то из украинских звезд, отвечает ли поклонницам на сообщения, где и с кем будет встречать Новый год — читайте в свежем номере журнала «Отдохни».