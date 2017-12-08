Модная стрижка — залог шикарного образа каждой девушки. В тренде 2018 года преобладают яркие цвета окраски и смелые прически. Если вы готовы к переменам, то смотрите самые модные варианты стрижек — в нашем материале.
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Ультракороткая стрижка
На стрижку«под мальчика» решится далеко не каждая модница. Но у этой прически масса плюсов. Шевелюру не нужно укладывать и регулярно сушить феном, поэтому вы надолго забудете о пенках, гелях и лаках. Идеальный вариант для девушек с ослабленными волосами.
Такой стрижкой восхищается не только Кети Перри, но и Рианна. Звезда хоть и не поддалась тренду, но часто делиться с поклонниками фото моделей с ультракороткими волосами.
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К слову, если вы думаете, что такая прическа не женственная — отбросьте предрассудки. Законодательница моды супермодель и актриса Кара Делевинь с короткой стрижкой выглядит очень сексуально.
Пикси Короткие пряди у висков и шеи, а длинные на челке и темечке — это пикси. Именно такая стрижка покоряет Голливуд. Дерзкая Майли Сайрус, нежная Шейлин Вудли и романтичная Мишель Уильмс уже давно выбрали пикси.
Удлиненный боб и боб каре
Боб — бессомнений фешн-тренд 2018. Эта модная стрижка популярная в самых разных вариациах.
Ее секрет в том, что она подходит девушкам всех возрастов и универсальна для любой структуры волос. Особое внимание дизайнеры уделяют удлиненному боб и каре. Уже не первый год такая прическа носит титул фаворита.
Если вы давно мечтали создать объемный, нежный и романтичный образ — удлиненный боб именно для вас.
Короткая челка Как известно, челка к лицу не всем красоткам. Но если вы в числе счастливиц, которым идет такая стрижка — то спешите к мастеру. Модную челку можно сделать как обладательницам роскошных длинных локонов, так и девушкам с волосами средней длины и даже короткостриженым. Не бойтесь экспериментировать!