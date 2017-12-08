Сегодня, 8 декабря, отмечается Международный день художника – праздник не только профессионалов, но и ценителей, а также просто любителей прекрасного. История праздника, а также подборка известных художников Украины – в нашем материале.

Международный день художника был учрежден Международной ассоциацией «Искусство народов мира» в 2007 году. Однако это далеко не единственная дата, связанная с профессией художника. В Украине праздник припадает на второе воскресенье октября, а некоторые творческие организации отмечают праздник 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо. В связи с сегодняшней датой мы сделали подборку 5 известных украинских художников.

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Анатолий Криволап

Мастер нефигуративной живописи и пейзажей. Один из самых успешных и продаваемых украинских художников. Его работы с невероятной скоростью продаются по заоблачным ценам на ведущих аукционах мира. Его главная особенность – в цветовых сочетаниях, которые сам художник называет «нервными клетками», образующими ощущение.

Олег Тистол

Один из самых известных и наиболее продаваемых на международных торгах украинских художников. Представитель необарокко. Занимается живописью, фотографией, скульптурой, а также создает масштабные инсталляции.

Иван Марчук

Современный украинский живописец, народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко. Современный украинский гений, которого британцы в 2007 включили в список «100 гениев современности». Наследие художника составляет около 5000 работ, которые с 2013 года экспонируются преимущественно за рубежом.

Арсен Савадов

Известный украинский художник, который пытается совместить постмодернизм с культурой барокко. В этом же стиле освещал события в Украине. Через свои картины он доносит правду об Украине.

Илья Чичкан

Украинский художник, представитель «Новой волны» украинского искусства, чьи работы активно экспонируются в галереях Украины и Европы. Одна из его работ в 2008 году была продана на аукционе Phillips de Pury (одном из известнейших в мире искусства аукционных домов) за 70 000$.

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