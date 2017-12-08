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Как помыть вертикальные и горизонтальные жалюзи

Телеканал СТБ

Вы до сих пор не знаете, как правильно мыть жалюзи и откладываете эту работу в долгий ящик?  Расстраиваться не стоит.  В нашем материале мы поделимся с вами несколькими советами, которые помогут быстро и без особых усилий почистить ваши жалюзи, чтобы они засияли чистотой надолго.  

Жалюзи — один из самых распространенных деталей в офисах и частных домах.  Это довольно практичный и в то же время элегантный элемент интерьера.  В отличие от тюль и штор жалюзи идеально блокируют попадание света в помещение, что позволяет контролировать освещение.  Если вам кажется, что чистка жалюзи займет у вас много времени, то мы докажем вам обратное.  

Как правильно помыть горизонтальные жалюзи

Сухая чистка.  Некоторые виды жалюзи можно чистить только в сухой способ.  Речь идет о деревянных и о тканевые ламели.  Возьмите сухую тряпку из микрофибры или специальную щетку.  Для начала отверните ламели от себя до полного закрытия, а затем протрите вдоль них тряпкой.  Главное не нажимайте сильно на конструкцию, чтобы ее не сломать.  Достаточно один раз провести по каждой планке.  

Чистка пылесосом.  Включите пылесос в режим низкого всасывания, наденьте специальную насадку и начинайте одну за другой чистить планку.  Этот способ хорошо подойдет, если конструкция не сильно загрязнилась.  

Мытье.  Производители не рекомендуют мыть таким образом деревянные и тканевые горизонтальные жалюзи, а вот пластиковым этот способ как раз в пору.  

  1. Снимите конструкцию и положите ее в ванную.  
  2. Потяните за шнурок до полного закрытия и замочите в воде.  За несколько секунд достаньте ее — и так проделайте это несколько раз подряд, пока они не очистятся.  
  3. После мытья разложите ламели на полотенце и дайте им высохнуть.

Как правильно чистить вертикальные жалюзи

Если у вас вертикальные тканевые жалюзи, придерживайтесь следующих советов.

  • Снимите жалюзи с карниза.  
  • Разберите их, отложите все детали, которые не подлежат чистке.  
  • Ламели осторожно сверните в рулон.
  • Положите их в специальный мешок для стирки и обмотайте марлевым полотенцем.
  • После стирки, сразу вешайте жалюзи сушиться.
  • По возможности прикрепите грузик к нижней части ламелей, чтобы вытянуть материал.  

Вертикальные пластиковые и алюминиевые жалюзи наименее прихотливы в чистке.  Их нужно снять и замочить на некоторое время в мыльной воде.  Сколько именно времени для этого понадобится, вы увидите по грязи, осевшей на них.  

Затем протрите ламели губкой прямо в воде, и только после этого ополосните жалюзи под проточной водой.  Обратите внимание, ни в коем случае нельзя мыть конструкцию в горячий воде, это может их испортить.  

После того, как вы помоете жалюзи, встряхните их от воды и закройте, повесив на место.  Напоследок, обязательно протрите их безворсовой тряпкой, чтобы не осталось разводов.

Правила ухода за жалюзи

Существуют общие правила, которые позволяют поддерживать чистоту ламели и экономить свое время на их мытье.  

  • Любые жалюзи можно обработать антистатическим средством.  После этой процедуры пыль будет оседать на поверхность в меньшем количестве.  
  • Жалюзи можно пылесосить, меняя специальные насадки.  Чем чаще вы это будете делать, тем дольше будут служить ваши занавески и вам реже  придется их чистить.  
  • Чтобы быстрее избавиться от пыли, которая оседает на поверхности ламели, время от времени протирайте их ворсовой щеткой.  

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