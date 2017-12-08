Вы до сих пор не знаете, как правильно мыть жалюзи и откладываете эту работу в долгий ящик? Расстраиваться не стоит. В нашем материале мы поделимся с вами несколькими советами, которые помогут быстро и без особых усилий почистить ваши жалюзи, чтобы они засияли чистотой надолго.

Жалюзи — один из самых распространенных деталей в офисах и частных домах. Это довольно практичный и в то же время элегантный элемент интерьера. В отличие от тюль и штор жалюзи идеально блокируют попадание света в помещение, что позволяет контролировать освещение. Если вам кажется, что чистка жалюзи займет у вас много времени, то мы докажем вам обратное.

Как правильно помыть горизонтальные жалюзи

Сухая чистка. Некоторые виды жалюзи можно чистить только в сухой способ. Речь идет о деревянных и о тканевые ламели. Возьмите сухую тряпку из микрофибры или специальную щетку. Для начала отверните ламели от себя до полного закрытия, а затем протрите вдоль них тряпкой. Главное не нажимайте сильно на конструкцию, чтобы ее не сломать. Достаточно один раз провести по каждой планке.

Чистка пылесосом. Включите пылесос в режим низкого всасывания, наденьте специальную насадку и начинайте одну за другой чистить планку. Этот способ хорошо подойдет, если конструкция не сильно загрязнилась.

Мытье. Производители не рекомендуют мыть таким образом деревянные и тканевые горизонтальные жалюзи, а вот пластиковым этот способ как раз в пору.

Снимите конструкцию и положите ее в ванную. Потяните за шнурок до полного закрытия и замочите в воде. За несколько секунд достаньте ее — и так проделайте это несколько раз подряд, пока они не очистятся. После мытья разложите ламели на полотенце и дайте им высохнуть.

Как правильно чистить вертикальные жалюзи

Если у вас вертикальные тканевые жалюзи, придерживайтесь следующих советов.

Снимите жалюзи с карниза.

Разберите их, отложите все детали, которые не подлежат чистке.

Ламели осторожно сверните в рулон.

Положите их в специальный мешок для стирки и обмотайте марлевым полотенцем.

После стирки, сразу вешайте жалюзи сушиться.

По возможности прикрепите грузик к нижней части ламелей, чтобы вытянуть материал.

Вертикальные пластиковые и алюминиевые жалюзи наименее прихотливы в чистке. Их нужно снять и замочить на некоторое время в мыльной воде. Сколько именно времени для этого понадобится, вы увидите по грязи, осевшей на них.

Затем протрите ламели губкой прямо в воде, и только после этого ополосните жалюзи под проточной водой. Обратите внимание, ни в коем случае нельзя мыть конструкцию в горячий воде, это может их испортить.

После того, как вы помоете жалюзи, встряхните их от воды и закройте, повесив на место. Напоследок, обязательно протрите их безворсовой тряпкой, чтобы не осталось разводов.

Правила ухода за жалюзи

Существуют общие правила, которые позволяют поддерживать чистоту ламели и экономить свое время на их мытье.

Любые жалюзи можно обработать антистатическим средством. После этой процедуры пыль будет оседать на поверхность в меньшем количестве.

Жалюзи можно пылесосить, меняя специальные насадки. Чем чаще вы это будете делать, тем дольше будут служить ваши занавески и вам реже придется их чистить.

Чтобы быстрее избавиться от пыли, которая оседает на поверхности ламели, время от времени протирайте их ворсовой щеткой.

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