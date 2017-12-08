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Телеканал СТБ / «Х-фактор»-8: тематикой пятого прямого эфира станет шансон

«Х-фактор»-8: тематикой пятого прямого эфира станет шансон

Телеканал СТБ

Уже завтра, 9 декабря, состоится пятый прямой эфир «Х-фактор»-8! Тематикой выпуска 15 станет шансон. Участники не только споют известные композиции в этом жанре, но и расскажут о своих страхах и комплексах. Поклонников шоу ждет еще один сюрприз — на сцене Х выступит экс-судья проекта. Подробнее — в материале. 

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Пятый прямой эфир на «Х-фактор»-8 будет посвящен шансону. Зрители увидят, как их любимые финалисты справились с этим непростым жанром, а также преодолели свои страхи. За неделю подготовки участники выполняли специальные задания от психолога. Кому-то пришлось встретиться с кумиром, кто-то улучшал свое актерское мастерство, а кто-то боролся с комплексами с помощью танцев на пилоне. Удалось ли конкурсантам переступить через себя — узнайте уже завтра.

А также не пропустите — возвращении судьи Х. На сцене выступит судья первых четырех сезонов шоу — Серега.

Смотрите пятый прямой эфир «Х-фактор»-8 уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ!