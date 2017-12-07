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Телеканал СТБ / Выходные на Новый год и Рождество 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные на Новый год и Рождество 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Телеканал СТБ

Когда красивая золотая осень подходит к концу, а улицы окунаются в серость и холод, люди на подсознании начинают думать про грядущие новогодние праздники. Еще чуток, всего несколько недель и можно с чистой совестью отдохнуть от работы и повседневных обязанностей. Хотите узнать, сколько выходных на Новый год 2018 и Рождество будет в Украине, — читайте наш материал.502283354В этот раз выходные на Новый год в Украине продлятся три дня – 30 и 31 декабря, а также 1 января – суббота, воскресенье и понедельник соответственно.

Но это еще не все выходные дни! Благодаря тому, что Рождество Христово 7 января приходится на воскресенье, то в понедельник, 8 числа украинцы также будут отдыхать. Конечно, между Новым годом и Рождеством придется четыре дня поработать, зато в целом у нас будет 10 дней для отдыха в январе.

Напомним, что зимние каникулы 2018 у школьников продлятся с 25 декабря по 9 января.

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