Весенний сезон на СТБ обещает быть поистине грандиозным и приключенческим. Вчера мы рассказали вам о старте нового проекта «Світами за скарбами», сегодня же поторопились первыми разузнать у Розы Аль-Намри, его ведущей, больше подробностей о предстоящих съемках, кастинге на роль ведущей и любви к путешествиям. Что из этого получилось – читайте в материале!

Роза, поздравляю с началом работы над «Світами за скарбами». Читатели stb.ua уже знают о формате шоу, поделитесь своими ощущениями. О чем проект лично для вас?

Спасибо! В «Світами за скарбами», я думаю, каждый найдет для себя свое сокровище. Это проект на грани реальности и сказки, это настоящее приключение, реалити. Пары будут проходить через разные испытания и невероятные авантюры. Такого на телевидении еще не было. Те эмоции, которые я испытала на съемках, не ощущала никогда. Вместе с командой мы убедились, что это нереально и неповторимо. Даже думаю, что об этом напишу книгу (улыбается).

Расскажите о кастинге на роль ведущей: сразу поняли, что хотите работать над этим проектом? Или же решили испытать судьбу, попробовав, ваш ли это клад?

Год назад на Новый год я загадала желание – хотела, чтобы в моей жизни появился проект, в котором будет много импровизации, много неповторимых ситуаций, разных людей и, конечно же, путешествий. Мое желание сбылось. Есть еще одна очень интересная история. Когда я узнала, что попаду на кастинг проекта, как раз в этот момент делала загранпаспорт. Так получилось, что всем паспорта задерживали, а я совершенно случайно попала в очередь, которой нужно было сделать срочно. Я понимала уже тогда, что все складывается так, как нужно.

Весной зрители СТБ увидят вас и в студии «Як вийти заміж», и ведущей-путешественницей в «Світами за скарбами». Это совершенно другой формат и специфика съемок. Не было опасений по этому поводу?

Я не тот человек, который думает про опасения. Вообще нет никаких опасений! Тем более в такой атмосфере, в тех ситуациях все будет очень по-живому, не будет никаких каблуков и платьев (улыбается). Я точно ни о чем не переживаю.

А что вам ближе: вечерние наряды и изысканный макияж или что-то удобнее и практичнее? Какой вы будете в тревел-шоу, чем удивите?

В тревел-шоу зрители впервые увидят меня в кроссовках, джинсах и майках, но мне очень нравится появляться и в платьях. Увидят меня в состязаниях и конкурсах, откроют мою новую грань, о которой знала команда проекта. Все будет совершенно по-новому. Где-то я буду очень смешная, еще смешнее, чем в пост-шоу, такая, как в жизни.

«Сапожник без сапог» — явно не ваш случай. В проекте о путешествиях будет путешествовать и его ведущая. Скажите, какие страны хотите посетить, какие стали любимыми и где были в последний раз?

Я с детства путешествую. Мой отец из Южного Йемена. У меня была огромная энциклопедия, я всегда находила в ней различные животные и искала их в Йемене, мне было интересно открывать новые места и о них рассказывать. Синдбад-мореплаватель и все путешественники были моими кумирами. И, конечно же, я хотела иметь ковер-самолет. Облететь весь мир и рассказать всем, что же я увидела. Мне кажется, что все люди на свете хотят посетить разные уголки планеты, поэтому ограничивать себя в этом вопросе не буду. В детстве я объездила почти весь Ближний Восток. Начала путешествовать с восьми месяцев, потому что отец очень много ездил.

Самая удивительная страна для меня, конечно же, Южный Йемен. В этом году последнее, что посетила, был Израиль. Я видела разные страны, для меня один из самых интересных моментов — наблюдать за отношениями между мужчиной и женщиной, между людьми в разных культурах.

Как семья восприняла новость о том, что вы стали ведущей тревел-шоу? Тем более, дома вы будете реже.

Все очень обрадовались и с нетерпением ждут выхода проекта. Конечно, немножечко переживают, что меня долго не будет. До сих пор не могут поверить, что все начнется так скоро!

Вместе с Розой Аль-Намри и героями «Світами за скарбами» нас ожидают невероятные приключения в разных уголках мира. Не пропустите, весной 2018 на СТБ!

Напомним, «Світами за скарбами» — это адаптация СТБ формата Final Adventure, появившегося в 2013 году на телеканале MBC (Южная Корея). Работает над ним Творческое объединение Владимира Турича, создающее мегауспешный проект «МастерШеф».