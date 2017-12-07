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Раздельное питание: что это и основные принципы

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Раздельное питание не требует ограничивать себя в любимых продуктах, однако предполагает грамотный подход к их сочетанию – в зависимости от состава и скорости усвоения. Это минимизирует нагрузку на желудок и позволяет организму настроиться на каждый питательный элемент. В чем польза и как правильно питаться раздельно? Знает редакция СТБ.

раздельное питание - фото

Главное правило системы раздельного питания – не совмещать в одном приеме пищи углеводы с белками и кислыми фруктами. Дело в том, что каждому органическому веществу требуется определенная среда для хорошего усвоения – кислая или щелочная. Если употреблять белки и углеводы вместе, процесс пищеварения замедляется, что влечет за собой череду не самых приятных последствий. Как минимум проблемы с избыточным весом и замедление метаболизма.

Так, даже безобидное яблоко, съеденное после аппетитного стейка, существенно увеличит нагрузку на поджелудочную железу и станет причиной нарушения обменных процессов. Кислый фрукт, употребляемый на пустой желудок, переваривается в течение 15–20 минут, а вот если перекусить им после мясного блюда – это приведет к задержке яблока в ЖКТ, брожению и значительно ухудшит усвоение белка. В итоге оба продукта поступят в кишечник плохо переваренными, а их питательная ценность снизится в разы. Избежать всех этих проблем очень просто – попробуйте следовать принципам раздельного питания.

Основные принципы раздельного питания

что такое раздельное питание - фото

Система базируется на двух правилах – употреблять только совместимые продукты  в одном приеме пищи и выдерживать перерыв между употреблением разных продуктов (2 часа). Не рекомендуется сочетать в одном приеме пищи:

  • углеводы и кислые фрукты;
  • углеводы и белки;
  • два белковых продукта;
  • жиры и белки;
  • кислые фрукты и белки;
  • продукты, содержащие сахар и крахмал;
  • арбуз или дыню и другие продукты;
  • молоко и другие продукты.

Не принесет никакой пользы и употребление любой жидкости во время еды: вода забирает часть желудочного сока, что неблагоприятно сказывается на пищеварении. Однако есть несколько нейтральных продуктов, есть которые можно без вреда с любыми другими. К ним относятся:

  • жирный творог;
  • сливочное масло;
  • сыр;
  • свежие овощи и зелень;
  • сухофрукты.

как правильно питаться раздельно - фото

Если для вас преимущества раздельного питания очевидны, можете опробовать систему на себе. Главное, не забывать прислушиваться к своему организму, а еще лучше – предварительно проконсультироваться с врачом.

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