Ежегодная церемония «Viva! Самые красивые 2018», одно из грандиознейших светских событий, уже в феврале определит самых привлекательных знаменитостей нашей страны. Традиционно за почетный титул будут бороться и звезды телеканала СТБ – Павел Костицын, Андрей Бедняков, Вячеслав Узелков, Надежда Матвеева, Татьяна Литвинова и другие. А кого планируете поддержать вы?
Яркое шоу, на котором будут названы имена лучших из лучших по версии журнала «Viva!», состоится 2 февраля во дворце «Украина». В этом году более 120 успешных украинцев номинировано на премию «Viva! Самые красивые».
Соревноваться в харизме и обаянии будут ведущий и судьи шоу «Х-фактор» – Андрей Бедняков, Дмитрий Шуров, Андрей Данилко, Олег Винник и Настя Каменских.
Все шансы на победу имеет постоянный член жюри шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво и его обворожительная коллега Татьяна Литвинова. Кстати, многие поклонники заметили, как за последний год изменился Эктор: эксперт главного кулинарного проекта страны старается вести активный образ жизни и придерживается правильного, сбалансированного питания.
Также не остался без внимания популярный исполнитель, автор песен и по совместительству герой 8-го сезона шоу «Холостяк» Рожден Ануси. Рассчитывать на внушительное количество голосов поклонников может и импозантный Павел Решетник.
Кроме того, на премию номинирован ведущий мистической «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын, звезда тележурналов «Все буде добре» и «Все буде смачно» Надежда Матвеева, продюсер Национального отбора Евровидения-2018 Руслан Квинта и член жюри Джамала, певец Dzidzio, фитнес-тренер Анита Луценко и, наконец, одна из самых гармоничных и спортивных пар телеканала СТБ – Марина и Вячеслав Узелковы.
Проголосовать за своего фаворита может каждый на
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