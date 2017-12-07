Ежегодная церемония «Viva! Самые красивые 2018», одно из грандиознейших светских событий, уже в феврале определит самых привлекательных знаменитостей нашей страны. Традиционно за почетный титул будут бороться и звезды телеканала СТБ – Павел Костицын, Андрей Бедняков, Вячеслав Узелков, Надежда Матвеева, Татьяна Литвинова и другие. А кого планируете поддержать вы?

Яркое шоу, на котором будут названы имена лучших из лучших по версии журнала «Viva!», состоится 2 февраля во дворце «Украина». В этом году более 120 успешных украинцев номинировано на премию «Viva! Самые красивые».

Соревноваться в харизме и обаянии будут ведущий и судьи шоу «Х-фактор» – Андрей Бедняков, Дмитрий Шуров, Андрей Данилко, Олег Винник и Настя Каменских.

Все шансы на победу имеет постоянный член жюри шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво и его обворожительная коллега Татьяна Литвинова. Кстати, многие поклонники заметили, как за последний год изменился Эктор: эксперт главного кулинарного проекта страны старается вести активный образ жизни и придерживается правильного, сбалансированного питания.

Когда утро началось с 30 минут смеха… Мы с @tanita_litvinova передаём эстафету вам… #мастершеф #ukraine #masterchef #hectorjimenezbravo Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) Июл 26 2017 в 12:47 PDT

Также не остался без внимания популярный исполнитель, автор песен и по совместительству герой 8-го сезона шоу «Холостяк» Рожден Ануси. Рассчитывать на внушительное количество голосов поклонников может и импозантный Павел Решетник.

Кроме того, на премию номинирован ведущий мистической «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын, звезда тележурналов «Все буде добре» и «Все буде смачно» Надежда Матвеева, продюсер Национального отбора Евровидения-2018 Руслан Квинта и член жюри Джамала, певец Dzidzio, фитнес-тренер Анита Луценко и, наконец, одна из самых гармоничных и спортивных пар телеканала СТБ – Марина и Вячеслав Узелковы.

Проголосовать за своего фаворита может каждый на sk.viva.ua . На второй этап перейдут 20 мужчин и 20 женщин, которые и будут сражаться в финале за гордое звание самых красивых.

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