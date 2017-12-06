«Зважені та щасливі»-7: с какими испытаниями столкнутся участники в 15 выпуске

«Зважені та щасливі»-7 выпуск 15 уже завтра появится на телеэкранах. На этой неделе сбудется мечта влюбленных: пары начнут подготовку к самому грандиозному событию сезона – свадьбам. Однако радоваться рано, ведь за все атрибуты для долгожданной церемонии они будут бороться в конкурсах. А главную деталь – свадебное платье –приобретут уже на этой неделе. Но не все так просто… Чтобы получить деньги, парам придется сделать практически невозможное – спасти титаник! Подробнее – в материале.

По условиям конкурса участникам придется переплыть озеро на лодке, в которой будет лишь весло и ковшик. Последний понадобится для того, чтобы вычерпывать воду, ведь на дне каждой лодки будет по 4 отверстия. А для того, чтобы получить деньги на свадебные наряды, участникам придется добраться на другой берег озера…

Не обойдется и без сюрпризов: четверка «зважених» сможет усложнить жизнь друг другу, сделав дополнительные отверстия в лодках конкурентов. Для этого им нужно будет всего-то отведать калорийного тортика. Кто из участников рискнет самым ценным на проекте ради того, чтобы потопить лодку конкурентов? А какие пары не отойдут от принципов даже ради красивого свадебного наряда?

А самое главное событие – Максим решится сделать главный шаг в своей жизни. Однако говорить «горько» Оранжевым еще рано, ведь в конце недели одна пара покинет проект навсегда.

Кто из участников не дождется свадьбы и поплывет домой просто с битвы слабых? Смотрите уже завтра, в 20:00 на СТБ.

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