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Телеканал СТБ / СТБ начал съемки тревел-шоу «Світами за скарбами» с Розой Аль-Намри

СТБ начал съемки тревел-шоу «Світами за скарбами» с Розой Аль-Намри

Телеканал СТБ

Весной 2018 года впервые в истории СТБ в эфире канала появится масштабное тревел-шоу «Світами за скарбами». Съемки проекта уже стартовали, его ведущей стала Роза Аль-Намри.

«Світами за скарбами» — это адаптация СТБ формата Final Adventure, появившегося в 2013 году на телеканале MBC (Южная Корея). Работает над ним Творческое объединение Владимира Турича, создающее мегауспешный проект «МастерШеф».

Роза_Світами_за_скарбами

Восемь пар участников, которых связывают семейные или дружеские отношения, пройдут квест в разных уголках мира, чтобы в конце найти главный приз  – 500 000 гривен.  В течение 14-ти эпизодов пары сменят страны, задачи и обстоятельства их выполнения. Лучшие участники будут иметь преимущества над другими. А те, кто систематически отставал, получат черную метку, после чего им придется соревноваться между собой за право остаться в проекте.

«Работать над шоу для нас невероятно интересно, потому что ничего подобного еще не было на СТБ. Мы расцениваем этот проект как определенный вызов всей команде, — отмечает  Владимир Турич. — Что касается ведущей, то здесь Роза Аль-Намри будет принципиально отличаться от той, какой ее знает зритель в «Холостяке». В «Світами за скарбами» она будет своеобразной вожатой, веселой и заводной «старшей сестрой». Мы провели несколько кастингов, и все качества, необходимые ведущей тревел-шоу, проявились в ней сразу. К тому же, сама Роза чувствует себя очень комфортно в придуманных нами обстоятельствах».

Роза Аль-Намрі

«Я была счастлива, узнав, что меня утвердили ведущей «Світами за скарбами». Нас ждут невероятные приключения. Я подготовила для участников совершенно разные конкурсы и задания: им будет и смешно, и страшно, и холодно, и мокро, и жарко! – делится впечатлениями Роза Аль-Намри. – А команда проекта – отдельная радость для меня, ведь 8 лет назад я начинала свою карьеру на СТБ именно с этим ребятами. Они знают меня с тех времен, когда я, совсем юная, пришла работать журналистом. А теперь мы все вместе создаем новое грандиозное шоу! Хочу, чтобы зритель поскорее увидел результат, потому что меня уже сейчас переполняют невероятные эмоции от того, что будет происходить в кадре».

Руководитель проекта – Айдер Заиров, продюсер – Марина Лазоренко, главный сценарист – Марина Радык, шеф-редактор – Андрей Пышный.

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