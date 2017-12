В этот уикенд продолжаем покупать подарки для самых близких, ищем сногсшибательный наряд, чтобы встретить в нем Новый год 2018, и учимся готовить изысканные угощения для праздника. А еще – наслаждаемся самыми смешными французскими комедиями, слушаем джаз и… дегустируем пиво! Подробнее – в нашей афише интересных мероприятий Киева на выходных 9–10 декабря.

Рождественский «Кураж Базар»

9–10 декабря

Ул. Беломорская, 1-а

Чтобы избежать предпраздничной суеты, лучше позаботиться о новогодних подарках заранее. Об этом хорошо известно организаторам рождественской ярмарки «Кураж Базар». Как взрослых, так и самых маленьких посетителей барахолки ждет масса сюрпризов: плохой и хороший Санта, на коленях у которых можно загадать самые заветные желания, глинтвейн и ароматное какао, мастер-классы по украшению имбирных пряников и созданию елочных игрушек, а еще много вкусностей, атмосферной музыки, крутых и полезных товаров по приятным ценам! Также в рамках события можно помочь деткам, которые в этом нуждаются. Часть вырученных средств позволит подарить малышам настоящий праздник.

Цена: 50 грн (в костюме Снегурочки или Деда Мороза – бесплатно).

Christmas on Street Jazz

9 декабря, 20:00–23:00

Ул. Шота Руставели, 16-а

Если у вас по-прежнему нет новогоднего настроения, отправляйтесь за ним в концертный клуб «Bel étage». В эту субботу вас ждут главные рождественские композиции в исполнении джазбенда «Urban Gypsy» – «Let it Snow», «This Christmas», «Santa Claus is Comming to Town» и множество других.

Цена: 150–450 грн.

Ночь французского кино: лучшие комедии года

9 декабря, 22:30

Ул. Шота Руставели, 19 (кинотеатр «Кинопанорама»)

В эти выходные «Кинопанорама» предлагает посмотреть три самые смешные и романтичные кинокартины года: «Мистер Штейн идет в онлайн», «Мадам» и «ПАРАнормальный обмен». Французские фильмы – легкие, трогательные, без пошлостей, но зато с хорошей игрой великолепных актеров – обеспечат хорошее настроение надолго и помогут расслабиться. Рекомендуем приобрести билеты заранее.

Цена: 100 грн.

Winter Craft Beer fest

9–10 декабря, 12:00–23:00

Ул. Берковецкая, 6 (ТРЦ «Lavina Mall»)

Хорошая новость для поклонников солодового напитка – второй зимний фестиваль крафтового пива! В программе – дегустация уникальных сортов пива, интересные лекции о пивоварении, комфортные зоны для отдыха и аппетитные закуски. Примут участие как украинские пивоварни с громким именем, так и совсем молодые: «First Dnipro Brewery», «Крапка Кома», «White Rabbit», «Ципа», «Hott’s», «Mad Brew» и др. Не пропустите!

Цена: 120 грн.

Маркет «З новим look’ом!» от «Всі. Свої»

9–10 декабря, 10:00–20:00

Ул. Десятинная, 12

Где найти умопомрачительный наряд для встречи Нового года? На манекенах лучших украинских производителей! На этих выходных вы сможете пополнить свой гардероб образами для зажигательной клубной вечеринки, элегантными платьями для самой важной ночи в году, сдержанными, но эффектами комплектами для праздничного корпоратива, а еще – стильной обувью и аксессуарами. Не останется без внимания и одежда для зимнего отдыха: уютные мягкие свитера, спортивные костюмы, шапки, варежки и шарфы. Вход свободный.

Мастер-класс «Новогодний стол от шефа»

10 декабря, 11:00–18:00

Ул. Гарматная, 55

Хозяйкам, которые планируют 31-го декабря взять на себя ответственность по приготовлению новогодних угощений, будет интересно почерпнуть несколько идей праздничного меню у профессионала. Известный шеф-повар Виталий Гуралевич расскажет, как сделать ужин в ночь на 1-ое января вкусным и небанальным. Помимо уникальных советов кулинарного гуру, под его чутким руководством вы научитесь готовить говядину «Веллингтон», рийет из утки, а также салат с телятиной и мандариновым мармеладом. Поспешите, количество мест ограничено!

Цена: 600 грн.

