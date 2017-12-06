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Телеканал СТБ / Какой маникюр сделать на Новый год 2018: идеи в фотографиях

Какой маникюр сделать на Новый год 2018: идеи в фотографиях

Телеканал СТБ

На новогоднем торжестве каждая девушка хочет выглядеть стильно и изящно. В создании роскошного образа не бывает мелочей: каждая деталь требует особого внимания. Ранее мы уже писали, какой маникюр будет модным в 2018 году. Следуя трендам и новым тенденциям, мастера создали уникальные дизайны, которые как никогда лучше дополнят ваш праздничный образ. Узнайте, какой маникюр сделать на Новый год 2018, в нашей фотоподборке!

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Яркие цвета

Главным трендом в маникюре 2018 является изобилие ярких цветов. Дизайнеры не ограничиваются двумя или тремя оттенками и воссоздают на ногтях насыщенную праздничную палитру. В различных дизайнах соединяются темные и светлые тона. Единственный моветон – сочетание холодных и теплых оттенков в одном дизайне.

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Матовый маникюр

Еще один тренд грядущего года – матовый маникюр. Появившись не так давно, этот дизайн уже завоевал много поклонниц и среди праздничных изысканных маникюров всегда занимает почетные места.

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Интересные детали

Любительницы узоров и рисунков на ногтях обратят внимание на этот вариант. Аккуратная роспись делает маникюр по-настоящему праздничным и стильным. Главное правило – не переусердствовать.

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Массивный декор

А этот дизайн маникюра на Новый год 2018 выберут для себя эпатажные персоны, которые любят удивлять и выделяться с толпы. Если в предыдущих вариантах есть рамки и ограничения, то в данном маникюре можно позволить себе полный полет фантазии! Стразы, декоративные камни и даже настоящая хвоя – любая деталь может стать украшением для ваших ногтей. Особо креативные варианты мы добавили в нашу фотоподборку.

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