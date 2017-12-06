Сегодня, 6 декабря, вся Украина отмечает День Вооруженных сил. Узнайте, как и когда появился этот праздник. История праздника, а также поздравления с Днем Вооруженных сил Украины — в материале.
История праздника
День Вооруженных сил Украины – это профессиональный праздник всех военных ВСУ. Впервые эту дату отметили в 1993 году, когда Верховная Рада приняла соответствующее постановление.
6 декабря – вовсе не случайная дата для праздника, ведь именно в этот день в 1991 году был принят закон «О Вооружённых силах Украины».
За короткий срок ВРУ утвердила несколько законодательных актов, касающихся военной сферы страны. Среди них: постановление «О Совете обороны Украины», Военная доктрина Украины, Концепция обороны и строительства Вооруженных сил Украины, закон «О Вооружённых силах Украины».
В состав Вооруженных сил Украины входят: сухопутные войска, воздушные и военно-морские силы, а также внутренние войска, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная и оперативно-спасательная службы.
Вооруженные силы Украины – это объединение всех военнослужащих страны. Украинская армия защищает территориальную целостность нашего государства, обеспечивает защиту суверенитета и безопасность граждан.
По традиции, 6 декабря принято нести цветы к могиле неизвестного солдата. Военные в этот день получают заслуженные награды. Также для них проводятся праздничные концерты.
Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины
Поздравляем с Днем вооруженных сил Украины мужчин и женщин, не отступающих назад, идущих только за победой, смелых и отважных, сильных и бесстрашных солдат, офицеров, и генералов. Желаем никогда не унывать, служить, любить и быть любимым. Пусть дети растут – вам достойная смена, и вы для них будьте достойным примером.
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Силы военные, наша опора, наша надежда на светлое и безоблачное будущее. Сегодня ваш праздник, и мы от всей души желаем каждому, кто несет нелегкую службу, всегда быть на чеку, следить за границами родины и одерживать побед не только в тылу врага, но и на личном фронте.
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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
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Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!