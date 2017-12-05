С 16 февраля 2018 года в права хозяйки вступит желтая земляная Собака. Ее можно охарактеризовать стремлением к справедливости и преданностью. Из этого делаем выводы: чем выше моральные качества у человека, тем больше подарков судьбы он получит. К тому же, Собака сможет всех примирить, поэтому в семьях настанет период мира и согласия, гармонии и взаимопонимания. Читайте подробнее в нашем материале о том, что же приготовил восточный гороскоп в 2018 году каждому из знаков.

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Восточный гороскоп на 2018 год — Крыса

В 2018 году Крысам нужно продуктивно заняться делами, чтобы получить хороший результат. Вас ждет большой успех, если вы будете четко идти к поставленной цели. Желтая земляная Собака подарит вам в этом году верных друзей, которые поддержат во всем. Здоровье Крыс станет намного лучше, серьезных болезней не будет. В начале года будьте осторожны с деньгами, старайтесь не давать в долг крупные суммы. Финансовую стабильность обретете к осени.

Восточный гороскоп на 2018 год — Бык

Быка в 2018 году ожидает много неожиданных событий. Вам нужно быть уступчивым, умерить упрямство и гордость. Постарайтесь уйти в отпуск в середине года, чтобы избежать конфликтов на работе и поправить здоровье. После этого вы сможете стремительно подняться по карьерной лестнице и улучшить тем самым свое финансовое положение. В конце года Быки получат крупную сумму денег. К тому же, вы сможете наконец заняться творчеством и личной жизнью.

Восточный гороскоп на 2018 год — Тигр

В год желтой земляной Собаки Тигр станет более покладистым, спокойным и добрым. Ваш авторитет значительно вырастет, а профессиональные качества будут оценены. В итоге вас ждет карьерный рост и увеличение дохода. Кто-то даже решится на открытие своего бизнеса, ведь ваша смелость и целеустремленность этому способствуют. В семейной жизни у Тигров все стабильно, хотя некоторых будет ждать пополнение. В конце года обратите внимание на свое здоровье, чтобы избежать проблем в будущем. В общем, год для Тигра будет спокойным и бесконфликтным.

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Восточный гороскоп на 2018 год — Кролик (Кот)

Кроликов (Котов) ждет очень удачный 2018 год. С вами будут часто советоваться и обращаться за помощью, а от этого поднимется ваш авторитет и расширится круг общения. Если вы проявите великодушность и честность, которые так важны для Собаки, то все ваши дела завершатся успешно. Также вас будет ждать успешная карьера и увеличение финансов. В личной жизни вы построите гармоничные отношения, которые могут закончиться свадьбой. Займитесь своим здоровьем, особенно важно избегать переохлаждений.

Восточный гороскоп на 2018 год — Дракон

Драконов ждет насыщенный и интересный год: множество событий не даст вам скучать. Вы окажетесь в центре внимания, найдете новых друзей или же наладите отношения с теми, с кем давно не общались. Творческие Драконы проявят весь свой талант и смогут прославиться, а деловые представители получат повышение. Уже весной ваши доходы начнут стремительно расти, но рекомендуем отложить эти средства для крупной покупки. В супружеской жизни будьте уступчивы, чтобы избежать разногласий, а во второй половине года у вас уже будут идеальные отношения. Если вы вовремя займетесь здоровьем, то никаких проблем не будет.

Восточный гороскоп на 2018 год — Змея

В целом, Змей ждет благоприятный год (при условии вашей честности и открытости). Если вы будете добры и порядочны, то Собака вас вознаградит и подарит много приятных сюрпризов. Некоторые Змеи смогут открыть в себе новые таланты. Желтая земляная Собака обещает вам крепкие супружеские отношения, финансовый подъем и карьерный рост. В конце года одинокие представители этого знака встретят свою пару. Займитесь профилактикой здоровья: наладьте режим сна и питания, займитесь спортом.

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Восточный гороскоп на 2018 год — Лошадь

В 2018 году Лошади будут много путешествовать и наконец посетят те места, о которых давно мечтали. Вас ждет много интересных знакомств и судьбоносная встреча с возлюбленным. Новые любовные отношения с большой вероятностью перерастут в совместную жизнь. Также Лошади серьезно займутся своей работой и добьются большого успеха. Летом восточный гороскоп рекомендует сделать ремонт жилья, а после этого уехать в отпуск на море. Чтобы здоровье вас не беспокоило, не откладывайте поход к врачу.

Восточный гороскоп на 2018 год — Овца (Коза)

По восточному гороскопу, у Овец (Коз) 2018 год пройдет очень удачно, причем для этого вам не нужно будет прикладывать особых усилий. Вы сможете реализовать все свои идеи и открыть собственный бизнес, который, к слову, будет успешным. Одинокие Овцы будут увлечены новым избранником, а семейные возродят романтику в отношениях. Если вы наемный сотрудник, то ждите большой прибыли от своих проектов. Рекомендуем отложить часть дохода в банк, тогда вас не коснуться финансовые трудности во второй половине года.

Восточный гороскоп на 2018 год — Обезьяна

2018 год станет хорошим периодом для обучения Обезьян и открытия нового дела. Творческие личности добьются славы и признания, а также получат немалую прибыль. Деловые Обезьяны продвинутся далеко по карьерной лестнице. Общительным представителям этого знака год покажется очень размеренным, потому что встреч и знакомств станет меньше. Очень важно в год Собаки уделять семье много времени, чтобы родные чувствовали себя нужными и любимыми.

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Восточный гороскоп на 2018 год — Петух

Земляная Собака приготовила Петуху судьбоносные события, которые полностью поменяют жизнь. Но не пугайтесь раньше времени, в итоге все закончится очень хорошо и вы обрадуетесь переменам. Вам придется много времени уделять работе, чтобы получить желаемую прибыль. Иногда вы будете практически жить на работе, но радует, что семейная жизнь не пострадает от этого. Поддержка и понимание вашей половинки будет вдохновлять вас на новые свершения. Все же летом нужно позволить себе отдохнуть и отправиться с семьей на море. Так вы наберетесь сил и поправите здоровье — а значит, сможете сделать финальный рывок в работе.

Восточный гороскоп на 2018 год — Собака

Безусловно, 2018 год — ваш год во всех пониманиях. Собакам повезет в любых делах, особенно в тех, что касаются карьеры. За счет успешной работы улучшится и материальное положение. Одинокие Собаки в середине года смогут устроить личную жизнь. Отношения будут яркими и очень перспективными. Вы решитесь на ремонт или расширите жилье. В этих хлопотах вам помогут все члены семьи. В целом, на протяжении 2018 года Собакам будет сопутствовать успех в любых начинаниях.

Восточный гороскоп на 2018 год — Кабан

В 2018 году Кабаны смогут расставить приоритеты и понять, что для них действительно важно. Финансовое положение будет стабильным в течение всего года. Но самым прибыльным периодом станет начало весны: возможно, вы даже сможете приобрести недвижимость за счет полученных средств. Летом одинокие Кабаны смогут устроить свою личную жизнь: отношения будут счастливыми и могут закончиться свадьбой. Семейных Кабанов ожидает гармония, все конфликты загладятся. В вашей семье будет полное доверие и взаимопонимание.

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