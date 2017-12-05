В последний месяц года на романтические приключения могут рассчитывать практически все знаки зодиака. Все дело в том, что с 1 декабря Венера расположится в Стрельце – это увеличит количество знакомств и свиданий. Звезды советуют оставаться собой, и тогда создать крепкие отношения, основывающиеся на гармонии и взаимопонимании, не составит труда. Более подробно о том, что ждет представителей каждого знака зодиака, расскажет наш любовный гороскоп на декабрь 2017.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Овен:

Несмотря на то что 2018 год уже на носу, обновления в личной жизни Овнов начнутся уже в декабре. Возможны новые знакомства, особенно в кругу родственников или друзей. Продемонстрируйте уверенность в себе, и тогда потенциальному избраннику точно не устоять. Отношения тех, кто давно находится в паре, заиграют новыми красками, что лишний раз позволит убедиться в том, как вам повезло со второй половинкой. Также эта пора подходит для экспериментов с внешностью: они не только пойдут на пользу, но и привлекут внимание противоположного пола.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Телец:

Отношения обещают быть гармоничными, если вам удастся совладать с беспочвенной ревностью. Позвольте любимому человеку иметь собственные интересы и увлечения, не запрещайте общаться с друзьями. Ваш эгоизм может стать причиной серьезного конфликта. В середине месяца у одиноких Тельцов появится поклонник. Чтобы знакомство переросло в роман, старайтесь держаться максимально естественно: новый друг быстро раскусит приукрашенные рассказы о собственных подвигах и выдуманные истории из жизни.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Близнецы:

Представителям этого знака, страдающим от неразделенной любви, следует трезво оценить происходящее. Возможно ли будущее с человеком, который сейчас для вас так важен? Подставит ли он свое плечо в трудную минуту? А вот семейным Близнецам лучше набраться терпения. В декабре партнер может капризничать и обижаться без повода. Даже если вы понимаете, что близкий человек не прав, отложите возражения. Сейчас не лучшее время для выяснения отношений.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Рак:

В начале месяца могут возникнуть проблемы на финансовой почве. В какой сложной ситуации вы бы ни оказались, постарайтесь не опускаться до банального подсчитывания того, кто, кому и сколько дал денег. У одиноких Раков появится шанс завязать отношения. Это необязательно будет новое знакомство: нужный человек уже давно в вашем окружении, но каждый из вас упорно продолжает жить своей жизнью. Не стесняйтесь проявлять чувства – вам ответят взаимностью.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Лев:

Декабрь обещает стать одним из самых романтичных месяцев уходящего года как для тех, кто в паре, так и для одиноких сердец. Львов ждут приятные сюрпризы. Между супругами будет царить мир и доверие: кажется, в этом месяце даже уборка и предпраздничные хлопоты вам в радость. Любые неурядицы быстро разрешатся, а неудача и вовсе обойдет стороной. Возможно, стоит ожидать гостей: друзей и родных как магнитом тянет в дом, наполненный любовью и теплом.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Дева:

Причиной разногласий могут стать проблемы, с которыми придется столкнуться одному из партнеров. Решение непростых вопросов потребует много времени, вследствие чего сил на отношения будет катастрофически не хватать. Не обижайтесь и не упрекайте любимого человека, ведь ему сейчас и так несладко. Одиноких Дев ждет романтическое увлечение, которое сперва покажется перспективным. Присмотритесь: точно ли это ваша судьба? Не делайте того, о чем потом придется жалеть.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Весы:

В декабре Весов будут одолевать сомнения о правильности выбора второй половинки. Не исключено, что при внимательном рассмотрении минусов окажется больше. Принимать решения сгоряча звезды не рекомендуют. Возможно, несколько весомых достоинств компенсируют десяток мелких недостатков? Постарайтесь развеяться и провести время для себя. Пообщайтесь с друзьями, отправьтесь в путешествие, найдите новое хобби. Знакомства в этом месяце вряд ли обернутся чем-то серьезным.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Скорпион:

Не самый благоприятный период в отношениях. Любая шутка или неосторожно сказанное слово могут спровоцировать крупную ссору. Если вам дорог этот человек, держите себя в руках и не раздражайтесь по пустякам. Ситуация обещает наладиться к середине месяца. Произойдет событие, которое освежит чувства и добавит прочности отношениям со стажем. Одинокие Скорпионы поймают себя на мысли, что им небезразличен старый друг. Однако с громкими заявлениями лучше повременить.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Стрелец:

Симпатия, которую вы испытываете уже не первый месяц, в декабре лишь усилится. Потенциальный партнер ответит взаимностью, а связь между вами будет становиться крепче с каждым днем. Впрочем, в конце года звезды приготовили для Стрельцов немало соблазнов. От недостатка внимания со стороны противоположного пола страдать не придется, поэтому вполне возможно, что вы и сами не захотите расставаться со своим статусом одиночки. Семейные представители знака могут ожидать вмешательства родственников. Будьте готовы к тому, что близкие захотят повлиять на ваши отношения.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Козерог:

Постарайтесь провести этот месяц вдвоем со своей половинкой. Если есть возможность, рекомендуется отправиться в путешествие, пусть даже непродолжительное. Обязательно сходите на свидание и устройте романтический ужин. Одинокие Козероги будут подвержены ностальгическому настроению. Препятствием на пути к новым отношениям станет желание вернуться в прошлое. Вместо того чтобы проявлять интерес к новым знакомым, вы предпочитаете витать в облаках, размышляя о старых увлечениях. Скорее всего, вы скучаете не по конкретному человеку, а по периоду времени.

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Водолей:

Месяц подходит для позитивных изменений в паре. Вас что-то не устраивает? Обсудите с партнером: звезды помогут найти компромисс. Вероятность, что ваша инициатива будет поддержана второй половинкой, очень и очень высока. Тем, кто в поиске, лучше подумать дважды, прежде чем принимать предложение нового знакомого. Возможно, сейчас вам кажется, что перед вами родственная душа, но действительно ли это так?

Любовный гороскоп на декабрь 2017 – Рыбы:

Представителей этого знака ждет новое увлечение. Возможно, вы даже захотите положить конец старым отношениям, которые длительное время не приносят радости. Если вы чувствуете, что сбиты с толку, обратитесь за советом к самым близким. В этом месяце вам просто необходимо взглянуть на тревожащую ситуацию чужими глазами. Звезды советуют определиться с выбором до конца месяца: незачем тянуть ворох нерешенных проблем в новый год.

Читайте также: Гороскоп на месяц: чего ждать в декабре 2017 каждому из знаков зодиака