Лучший способ встретить Новый год ярко и так, чтоб запомнилось, – отправиться в путешествие. Тем более, в этом году список безвизовых стран для украинцев значительно расширился. Сказочная праздничная ярмарка, резиденция Деда Мороза или пляж с пальмами, которые украшены гирляндами? А может быть, все сразу? Мы собрали топ самых интересных и захватывающих направлений для новогодних каникул 2018.

Если вас интересует культурный отдых, лучше всего посетить Европу не в Новый год, а на католическое Рождество. Главные праздничные события, как правило, проходят 22–25 декабря. Однако будьте готовы к тому, что придется столкнуться с налетом туристов: желающих погрузиться в атмосферу зимних чудес более чем достаточно. Также могут возникнуть трудности с бронированием жилья и его стоимостью (в канун новогодних праздников арендодатели зачастую повышают цену на 20–50%).

Финляндия

Когда же ехать на родину Санта-Клауса, если не в Новый год? Это лучшее решение для тех, кто мечтает о белоснежной зиме: в декабре температура падает до –15 °С, так что снега выпадает достаточно много. Особенно в Финляндии понравится поклонникам активного отдыха. Лыжи, сноуборды и даже снегоходы – выбирайте, что душе угодно! Самые популярные курорты в горах – Леви и Саариселькя. Также в Лапландии можно побывать в резиденции Йоулупукки, финского Деда Мороза, и насладиться зрелищем невероятной красоты – северным сиянием.

Перелет туда и обратно: от 200 €

Проживание: от 30 € на двоих

Чехия

Один из наиболее доступных для украинцев вариантов – Чехия. Если вам прежде не доводилось любоваться живописными пейзажами этой страны, рекомендуем начать знакомство с Праги. Каждый год Староместскую площадь заливают огни главной елки, а уютные улочки переполняют ароматы глинтвейна и традиционных чешских кушаний. При этом температура здесь достаточно комфортна для исследования города и неспешных прогулок – в основном, не ниже 0 °С в конце декабря.

Перелет туда и обратно: от 160 €

Проживание: от 13 € на двоих

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Польша

Недорого обойдется и Новый год в Польше. Хоть это и наша ближайшая соседка, традиции здесь царят немного иные. Например, подарки польским детям приносит не Дед Мороз, а Звездный Человек. А вот среди предпраздничных развлечений все то, что мы любим: новогодние городки, распродажи, специальные предложения в ресторанах и пабах, а также уличные вертепы по библейским сюжетам. Погода в этой стране максимально похожа на украинскую, поэтому дискомфорта, которым порой сопровождается смена климатических поясов, вы не почувствуете.

Перелет туда и обратно: от 180 €

Проживание: от 8€ на двоих

Кипр

Тем, кто хочет перезимовать в теплых краях, стоит задуматься о поездке на Кипр. В зимнее время погода хорошая – около +20 °С. В крупных городах в период с конца декабря и до начала января проходят праздничные представления, наряжают елку.

Перелет туда и обратно: от 200 €

Проживание: от 19 € на двоих

Германия

Яблоки в карамели, имбирные пряники, штоллен с сушеной клюквой, горячий сидр – все эти вкусности ждут вас на рождественских ярмарках Берлина, Мюнхена, Кельна и Нюрнберга. Кстати, ночь с 31 декабря на 1 января в Германии принято отмечать шумно и с размахом. Правда, здесь праздник имеет необычное название, произошедшее от имени библейского монаха-священнослужителя, – Сильвестр.

Перелет туда и обратно: от 195 €

Проживание: от 23 € на двоих

Италия

Наиболее популярные направления новогоднего отдыха в Италии – Милан, Венеция и Рим. Здесь каждый подберет отдых по вкусу и бюджету: роскошные спа, замки с налетом средневековья, современные виллы и круизы. Погода зимой здесь достаточно комфортная – порядка +12 °С.

Перелет туда и обратно: от 230 €

Проживание: от 15 € на двоих

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Франция

За самым романтичным сценарием новогодней ночи езжайте в Париж. В декабре город любви украшает праздничная иллюминация и рождественские ярмарки, крупнейшие из которых – на Елисейских полях и в квартале Дефанс. Если заглянете туда, рекомендуем отведать жареных каштанов, шукрут и фондю. Также при покупке билета на посещение Эйфелевой башни можно бесплатно покататься на ледовом катке, расположенном в это время прямо под ней. Учитывайте, что с погодой может не повезти: снега здесь практически не бывает, зато дождь моросит довольно часто.

Перелет туда и обратно: от 225 €

Проживание: от 40 € на двоих

Швейцария

Еще один вариант “снежного” Нового года – Швейцария. Рекомендуем посетить Цюрих. На традиционном рождественском рынке у центрального вокзала можно купить буквально все: от сувениров до одежды. Если вы, наоборот, хотите отдохнуть от городской суеты, отправляйтесь на горнолыжный курорт. Зимние праздники под звездным небом в самом сердце Швейцарских Альп запомнятся на всю жизнь!

Перелет туда и обратно: от 260 €

Проживание: от 30 € на двоих

Турция

В холодное время года большинство отелей на приморских курортах не работают: несмотря на то что это теплая страна, зимой купаться и загорать не получится. Это отличный повод открыть для себя другую Турцию – в Стамбуле. Город контрастов, сочетающий в себе старину и современность, предоставляет массу возможностей встретить Новый год ярко. В отличие от многих других туристических городов, в декабре и январе здесь относительно спокойно, поэтому вы сможете в полной мере насладиться красотами главного турецкого мегаполиса.

Перелет туда и обратно: от 125 €

Проживание: от 10 € на двоих

Веселых праздников!

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