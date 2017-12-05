Близится конец года, а значит, самое время подводить его итоги и строить планы на будущее. Однако не спешите прощаться с огненным петухом – этот эксцентричный символ-покровитель 2017-го еще успеет оказать влияние на нашу жизнь в последнем месяце года. Чего ожидать каждому из знаков зодиака, поведает наш гороскоп на декабрь 2017. Прислушайтесь к предсказаниям звезд!

Гороскоп на декабрь 2017 – Овен

Последний месяц уходящего года должен пройти для Овнов под девизом сдержанности и терпения: такая тактика в декабре позволит быстрее достичь желаемого. Период обещает быть насыщенным в карьерном плане. Сохраняйте спокойствие, и тогда вам удастся разглядеть многообещающие возможности, погоня за которыми длилась так долго. У предпринимателей появится возможность расширить свой бизнес. В конце месяца стоит задуматься о восстановлении старых связей: в новом году они окажутся как нельзя кстати.

Гороскоп на декабрь 2017 – Телец

Декабрь 2017 – время перемен в жизни Тельцов. В начале месяца звезды советуют не подстраиваться под обстоятельства, а стремиться изменить их в нужную сторону. Если это удастся, начало следующего года принесет долгожданный и заслуженный успех. Будьте готовы противостоять непрошеным советчикам: в декабре у вас есть все для того, чтобы принять правильное решение без посторонней помощи. Также лучше избегать общения с недовольными и вечно жалующимися на судьбу людьми. Так называемые энергетические вампиры не лучшим образом скажутся на вашей продуктивности.

Гороскоп на декабрь 2017 – Близнецы

Честно спросите себя о том, приближается ли намеченная ранее цель. Одно из двух: либо выбран неверный путь, либо вы стремитесь к миражу. Наберитесь смелости признаться себе в том, что много времени и сил было потрачено впустую. Зато ближе к концу месяца Близнецы почувствуют заметный заряд бодрости и вдохновения. Появятся свежие идеи, пожинать плоды которых можно будет уже в начале 2018 года. Кроме того, это благоприятный период для тех, кто планирует сменить работу. Начинайте ходить на собеседования.

Гороскоп на декабрь 2017 – Рак

Приготовьтесь к тому, что придется много работать. Однако ваши старания не пройдут мимо: ожидайте если не повышения, то, как минимум, премии от начальства. Звезды советуют следовать инструкциям, но избегать личных инициатив, поэтому от экспериментов лучше воздержаться. А вот пугаться ответственности не надо: у вас достаточно смелости и решительности, чтобы повысить свою значимость в коллективе. Занятия спортом лучше отложить до лучших времен, ведь в декабре вся энергия будет направлена на работу.

Гороскоп на декабрь 2017 – Лев

Начинайте действовать, если хотите, чтобы конец года был успешным. Из-за большого количества накопившихся задач может возникнуть ощущение хаоса и путаницы. Не стесняйтесь обратиться за помощью к близким или коллегам. В середине месяца появится тяга к расточительству, которой лучше воспрепятствовать. Если сейчас вовремя себя не ограничить, новый год начнется с финансовых хлопот.

Гороскоп на декабрь 2017 – Дева

Все ваши силы в декабре будут уходить на семью. Возможна непростая ситуация в отношениях с близким человеком. Постарайтесь отбросить логику и проявить добрые чувства. Не молчите, если чувствуете, что не справляетесь с объемом задач на работе. Именно в декабре руководству захочется повесить на вас самые сложные проекты. Не рекомендуется жертвовать семьей во имя карьерных подвигов. Чтобы избежать неприятностей, будьте внимательны в оформлении документов и ведении деловых переговоров.

Гороскоп на декабрь 2017 – Весы

В декабре вам может показаться, что буквально все и вся пытаются вывести вас из равновесия. Сохраняйте спокойствие, и тогда удастся обойтись без потерь. Самое главное для вас сейчас – режим и гармония. Постарайтесь провести это время как можно более расслабленно. Поумерьте амбиции, откажитесь от дел, которые требуют сильных физических и эмоциональных затрат. Если вы стремитесь скорректировать вес, начните придерживаться новой диеты в середине месяца. Тем, кто испытывает какие-либо недомогания, лучше не оттягивать и в этот же период обратиться к врачу.

Гороскоп на декабрь 2017 – Скорпион

Уже в начале месяца появится шанс существенно улучшить свое материальное положение. Прислушивайтесь к подсказкам судьбы и не игнорируйте новые идеи. Согласно гороскопу на декабрь 2017, Скорпионам очень важно избегать конфликтов. Остыньте и не рубите с плеча: совсем скоро разногласия решатся, причем в неформальной обстановке. Также постарайтесь быть осторожнее с высказываниями. Необдуманная фраза, даже произнесенная в шутливой форме, может иметь не самые приятные последствия.

Гороскоп на декабрь 2017 – Стрелец

Настройтесь на боевой лад: в декабре следует навести порядок сразу в нескольких сферах жизни. И работа, и семья нуждаются во внимании. К счастью, звезды на вашей стороне, и задуманное начнет реализовываться, как только вы приложите хоть немного усилий. Сохраняйте тактичность и последовательность в общении с начальством. Если вы сейчас кого-то заденете, в недалеком будущем это припомнится не раз. Не упускайте шанс обзавестись полезными связями.

Гороскоп на декабрь 2017 – Козерог

Звезды сулят непростой, но продуктивный период. К концу года вам удастся завершить все важные проекты, а отношения с любимым человеком окончательно наладятся. Аккуратно совершайте покупки: риск оказаться обманутым в этом месяце особенно высок. Кроме того, лучше не шутить со здоровьем. Чтобы не пришлось вновь столкнуться со старыми проблемами или заработать новые, пересмотрите свой рацион. Если ранее доктор прописывал вам какую-либо диету, самое время о ней вспомнить.

Гороскоп на декабрь 2017 – Водолей

В декабре вы – главный помощник для себя самого. Сконцентрируйтесь, и тогда получится отыскать ответы на вопросы, не дававшие покоя. На работе стоит проявить немного наглости. Не позволяйте другим пожинать плоды ваших стараний. Если успех проекта – ваша заслуга, расскажите об этом начальству. Финансовая ситуация стабилизируется. Даже необдуманные покупки не нанесут серьезного ущерба бюджету. Возможно, в вашем окружении появится человек, общение с которым зарядит вас энергией и мотивирует.

Гороскоп на декабрь 2017 – Рыбы

С осторожностью принимайте поступающие предложения. Вам могут обещать золотые горы, однако и заплатить за такие высоты придется немало. Прежде чем давать согласие, поинтересуйтесь, что именно от вас требуется и сколько времени это займет. Ввязываться в сомнительные авантюры категорически не стоит: рискуете оказаться у разбитого корыта. Взвешивайте все «за» и «против», а также не забывайте пользоваться ежедневником. Планирование поможет более четко сформулировать цели и избавит от необходимости полагаться только на свою память.