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Телеканал СТБ / Даша Трегубова рассказала о своем отношении к экстрасенсам

Даша Трегубова рассказала о своем отношении к экстрасенсам

Телеканал СТБ

Эксперт проекта «Битва экстрасенсов», а также ведущая нового шоу на СТБ «Цієї миті рік потому» Дарья Трегубова в одном из интервью рассказала о своем отношении к мистике, ясновидящим, а также вспомнила свой первый поход к экстрасенсу. Подробнее в материале.

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В своем недавнем интервью Дарья рассказала, что до «Битвы экстрасенсов» к мистике и самим ясновидящим она относилась со скептицизмом, но общение с победительницей 14 сезона кардинально изменило ее мнение.

«Мое отношение к экстрасенсам изменилось после знакомства с победительницей 14-го сезона, медиумом из Австралии Джули Мак-Кензи. Она заставила меня поверить в реальность мистики и экстрасенсорики. Джули очень сильный экстрасенс», поделилась Дарья Трегубова.

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Именно Джули стала первым экстрасенсом, которому она доверилась и с кем поговорила о личной жизни. И, как утверждает сама актриса, она ни разу об этом не пожалела. Однако на вопрос «Можно ли с помощью экстрасенсов решить проблемы в личной жизни?» Дарья ответила достаточно нейтрально.

«Все зависит от того, во что человек верит. Я неоднократно сталкивалась на проекте с тем, что ясновидящие помогали людям. Даже тем, которые были скептически настроены к мистике. Я поверила в экстрасенсов. Некоторые говорят, что экстрасенсорика – это чистой воды психология. Я убедилась, что у этих людей действительно есть сверхспособности. Но все же стараюсь не усложнять свою жизнь чрезмерным мистицизмом. Я точно не из тех, кто думает, что причина бед в том, что «мені пороблено». Изначально человек должен искать ответы внутри себя».

фото с Facebook

фото с Facebook

Кроме того, отвечая на вопросы Дарья поделилась впечатлениями касательно съемок «Битвы экстрасенсов».

«Больше всего меня впечатлило то, что экстрасенсы помогают реальным людям справиться с реальными проблемами. После съемок герои программы уходят с облегчением. Они сбрасывают груз, который тянули на себе многие годы. Вот что самое важное. Я считаю, главная задача экстрасенсов убрать у человека страх», — рассказала Даша. 

По материалам viva.ua

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