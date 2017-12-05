Эксперт проекта «Битва экстрасенсов» , а также ведущая нового шоу на СТБ «Цієї миті рік потому» Дарья Трегубова в одном из интервью рассказала о своем отношении к мистике, ясновидящим, а также вспомнила свой первый поход к экстрасенсу. Подробнее – в материале.

В своем недавнем интервью Дарья рассказала, что до «Битвы экстрасенсов» к мистике и самим ясновидящим она относилась со скептицизмом, но общение с победительницей 14 сезона кардинально изменило ее мнение.

«Мое отношение к экстрасенсам изменилось после знакомства с победительницей 14-го сезона, медиумом из Австралии Джули Мак-Кензи . Она заставила меня поверить в реальность мистики и экстрасенсорики. Джули – очень сильный экстрасенс», – поделилась Дарья Трегубова.

Именно Джули стала первым экстрасенсом, которому она доверилась и с кем поговорила о личной жизни. И, как утверждает сама актриса, она ни разу об этом не пожалела. Однако на вопрос «Можно ли с помощью экстрасенсов решить проблемы в личной жизни?» Дарья ответила достаточно нейтрально.

«Все зависит от того, во что человек верит. Я неоднократно сталкивалась на проекте с тем, что ясновидящие помогали людям. Даже тем, которые были скептически настроены к мистике. Я поверила в экстрасенсов. Некоторые говорят, что экстрасенсорика – это чистой воды психология. Я убедилась, что у этих людей действительно есть сверхспособности. Но все же стараюсь не усложнять свою жизнь чрезмерным мистицизмом. Я точно не из тех, кто думает, что причина бед в том, что «мені пороблено». Изначально человек должен искать ответы внутри себя».

Кроме того, отвечая на вопросы Дарья поделилась впечатлениями касательно съемок «Битвы экстрасенсов».

«Больше всего меня впечатлило то, что экстрасенсы помогают реальным людям справиться с реальными проблемами. После съемок герои программы уходят с облегчением. Они сбрасывают груз, который тянули на себе многие годы. Вот что самое важное. Я считаю, главная задача экстрасенсов – убрать у человека страх», — рассказала Даша.

По материалам viva.ua

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