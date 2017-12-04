Спортивный «МастерШеф»-7: участникам придется добыть рецепт силой

Во вторник, 05.12.2017, зрители СТБ увидят 29 выпуск «МастерШеф»-7. В этот раз участникам предстоит проверка не только кулинарной, но и физической силы. Какой будет 15-я неделя борьбы за звание лучшего кулинара-аматора страны – читайте в материале!

Впервые на «МастерШеф»! Участникам доведется проверить физическую выносливость, чтобы добыть рецепт блюда. В 29 выпуске проекта кулинары-аматоры предстанут в забавных спортивных нарядах и отправятся крутить педали тренажера. Только благодаря физической силе участники смогут разузнать желаемый рецепт, но все ли до него докрутят? Или же кто-то останется ни с чем?

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Кому 15-я неделя позволит сделать еще один шаг к заветной мечте, а для кого превратится в сплошное фиаско? Смотрите во вторник, 5 декабря, в 20:00 в 29 выпуске «МастерШеф»-7 на СТБ.

Видеоанонс 29 выпуска проекта «МастерШеф»-7 смотрите прямо сейчас!

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