Зима, самая морозная и сказочная пора в году, не способна никого оставить равнодушным. Даже таких звезд, как Людмила Шупенюк, Надежда Матвеева и Слава Фролова! Как и мы с вами, они радуются первому снегу, с предвкушением ждут наступающие праздники, а также стремятся как можно больше времени проводить в кругу родных и близких. Узнайте больше о том, как звезды СТБ готовятся к Новому году и встречают зиму 2018 из нашей подборки!

Вже готуємось до новорічних свят! А жінки як завжди, на кухні Публикация от Людмила Шупенюк (@liudmilashupeniuk) Окт 30 2017 в 2:35 PDT

Новый год за решеткой. Праздничное настроение )) Публикация от Дмитрий Танкович (@tankovichd) Дек 3 2017 в 4:07 PST

Доброе утро! #понедельник Силой мысли вызываю #снег ❄️❄️❄️ #дождьтвоевремякончилось #декабрь #зима2017 Публикация от Юлия Бортник (@bortnikjulia) Дек 4 2017 в 12:44 PST

Пальто-одело от @juliagurskaja.design на мне!Меня трудно не заметить на улице этой зимой Розовый бархат,ощущения домашнего уюта ,когда идёт снег и очень много комплиментов Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) Дек 1 2017 в 3:27 PST

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Зима, давай, заходь Гарної вам п’ятниці, бережіть себе!❤ #океан Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) Дек 1 2017 в 3:03 PST

Урааааа!!!! У меня уже есть фотка со снегом ☃️❄️ #снег #красота Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik) Ноя 29 2017 в 3:56 PST

#фимафуфима #детилучшевсехнасвете #снеговик #можетвсе #мастерхудожественнойлепки Всего 15 минут понадобилось Фимычу, чтоб слепить снеговика. Ма супагерл! Публикация от Slava Frolova (@slava_frolova) Дек 1 2017 в 12:58 PST

#рождественская #праздниккнамприходит#снегурочки #goodmood Елки, шарики, иголки, Инка Белоброва. @innabelobrova Публикация от Slava Frolova (@slava_frolova) Ноя 30 2017 в 2:04 PST

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Ноя 28 2017 в 7:15 PST

Куку! Сказала б робочі моменти, але ж ніхто не повірить😂🙈 Випадково запалили головну європейську ялинку❄️🎄 Публикация от Yulia Yanchar-Zahakailo (@yulia_yanchar) Дек 3 2017 в 11:49 PST

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