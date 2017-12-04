Ведущий проекта “Холостяк” Григорий Решетник в интервью “УКіно” сознался, что является поклонником телесериала “Коли ми вдома”. Он рассказал о стремительном развитии украинского кино до международного уровня и посоветовал несколько любимых фильмов.

“Мне нравится, как развивается, совершенствуется и с каждым сезоном набирает обороты телесериал «Коли ми вдома», который выходит на СТБ. Очень много моих друзей, коллег и знакомых работают над этим проектом. И не только в кадре, но и за его пределами собрались талантливые и творчески яркие личности, которым есть что сказать. Мечтаю, чтобы подобных проектов было как можно больше, тогда они станут еще более интересными, а у профессионалов будет возможность реализовать свои творческие идеи и заявить о себе”, – рассказал Григорий.

Решетник также отметил, что, по его мнению, украинские телесериалы набирают масштабных оборотов, и в скором времени мы будем стоять на одном уровне с зарубежными продуктами.



Известный телеведущий посоветовал несколько своих любимых украинских фильмов, которые должен посмотреть каждый: “Племя” режиссера Мирослава Слабошпицкого, “Несломленная” Сергея Мокрицкого и “Поводырь” Олеся Санина.

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