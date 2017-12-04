Каждая женщина всегда старается выглядеть неотразимо, но зачастую работа и домашние хлопоты отнимают очень много времени, и на себя любимую его совсем не остается. А ведь кожа нашего лица, в частности, нуждается в постоянном уходе. Ранее мы уже говорили о том, как правильно ухаживать за кожей разных типов, а сегодня более подробно рассмотрим, какие же домашние средства помогут достичь нужного результата.

Скрабы, маски для лица, пенки для умывания и тоники – все это можно приготовить в домашних условиях. Существуют универсальные косметические средства, которые подойдут для любого типа кожи. О них и поговорим дальше.

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Очищение лица в домашних условиях

За весь день на поверхности кожи собираются выделения сальных желез, омертвевшие чешуйки и уличная пыль. Поэтому каждый день нужно правильно очищать лицо косметическим средством в соответствии с вашим типом кожи:

для сухой лучше использовать молочко;

нормальной подойдет гель для умывания;

жирной или комбинированной коже потребуется пенка.

Молочко необходимо нанести на ватный диск, ним очень легко убрать косметику вместе с пылью и грязью, осевшими в течение дня на вашем лице. Гель для умывания сперва наносится на ладони и только потом им выполняется очищение.

Домашние средства для очищения лица

Очищающее молочко

2 ст. л. цветов ромашки

2 ст. л. листьев мяты

2 ст. л. рябины

1 ч. л. измельченной кожуры лимона

500 мл кипятка

1 ч. л. водки

2 ст. л. глицерина

Смешать ромашку, мяту, рябину и лимонную кожуру, залить кипятком, дальше варить на медленном огне в течение получаса. Процедить, добавить водку и глицерин. С помощью очищающего молочка утром можно очистить кожу лица от скопившейся грязи, а вечером снять макияж.

Овсяный гель для умывания

Очищает кожу от загрязнений, при этом не сушит ее и не нарушает кислотно-щелочный баланс.

Для приготовления возьмите овсяные хлопья, череду, лаванду и календулу (по одной столовой ложке) и залейте кипятком (8 столовых ложек). Вскипятить, дать остыть и протереть через сито. После добавить 2 ч. л. оливкового масла, 2 ч. л. жидкого мыла, а также 4 капли эфирного масла бея. Умывайтесь гелем каждый вечер.

Огуречный тоник

Самый простой рецепт – это взять огурец, порезать на мелкие кубики, залить кипящим молоком, варить в течение 5 минут. После дать остыть и процедить. Перелить в стеклянную емкость. Использовать такой тоник два раза в день. Хранить средство в холодильнике, а лучше делайте каждый день новое.

Крема для ухода за кожей лица в домашних условиях

Крема с содержанием фруктовых кислот считаются очень эффективными. Они помогают убрать припухлость и справиться с темными кругами под глазами. Кожа получает нужное питание и увлажнение в области вокруг глаз, что помогает быстрее справиться с проблемой “синяков”.

Чтобы правильно нанести крем на лицо, его необходимо немного подогреть. Небольшое количество выдавить на палец и подождать некоторое время. После чего нанести крем по массажным линиям лица. Нанесенный в теплом виде, крем гораздо лучше впитывается и приносит больше пользы.

Крем для лица из ромашек

Необходимо 50 г маргарина растереть с двумя желтками, добавить в полученную смесь 2 ч. л. оливкового масла и настойку ромашки до получения густой консистенции.

Сливочно-фруктовый крем

Необходимо:

40 г фруктового или ягодного пюре

40 мл растопленного сливочного масла

10 г жидкого меда

сырой желток

Все компоненты соединить. После нужно взбить и одновременно добавить 5 мл камфары и 3 капли эфира герани. Полученную смесь переместить в баночку.

Йогуртовый крем с воском

В 10 г воска вводим 7 мл натурального йогурта. Оба ингредиента взбиваем и помещаем в подготовленную баночку. Этот крем хорошо подходит для проблемной кожи и устранения расширенных пор.

Домашний пилинг и скрабы для очищения лица

Необходимо периодически выполнять процедуру под названием пилинг. Для этого используют различные средства, которые убирают ороговевшие частички с лица. Для более глубокого очищения используют скрабы. Но стоит помнить, что такие процедуры нужно делать один раз в неделю для жирной кожи, а то и реже – раз в две недели для других типов кожи.

Клубничный скраб

3 ст. л. мякоти клубники смешать с 1 ст. л. сухого молока, добавить по 3 капли эфирного масла ромашки и мандарина. Этот простой скраб не только эффективно очистит кожу лица, но и сделает ее бархатной.

Пилинг из овсяных хлопьев

Размолоть в кофемолке небольшое количество овсяных хлопьев, смешать с теплой водой, сметаной или йогуртом. Такой механический пилинг нужно делать полученной кашицей. Ею несильно протирают лоб, щеки и подбородок.

Маски для лица в домашних условиях

Уход за лицом с помощью масок также крайне необходим. Они увлажняют и питают кожу, отбеливают и помогают бороться с морщинами. Важное условие – это делать их регулярно и наносить на 15–30 минут в зависимости от предназначения маски.

Зимняя маска для лица из авокадо и масла

Разотрите в ступке половину мякоти авокадо с одной или двумя чайными ложками оливкового масла. Нанесите на всю кожу лица, включая область вокруг глаз и губы. Смойте через 20–40 минут и увлажните кожу. Такая маска в холодные дни будет очень хорошо питать кожу лица.

Увлажняющая маска на основе огуречного сока

Взбить до появления пены 2 ст. л. огуречного сока, 1 ст. л. сливок, 20 капель розовой воды. Нанести на кожу лица толстым слоем и оставить на 20 минут. Снять маску мягкой тканью. После протереть розовой водой. Данная маска может применяться для ухода за любым типом кожи.

Правильный уход за лицом дома не только сэкономит ваши время и деньги, но и подарит здоровую сияющую кожу.

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