Все, кто верят в чудеса, отмечают 4 декабря День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Именно с этого дня начинают работать новогодние почтовые службы по всему миру, которые позволяют детям отправлять письма с заветными желаниями. А родители, в свою очередь, получают возможность точно узнать, чем порадовать своих чад в Новый год. Читайте в нашем материале историю и традиции этого доброго праздника.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу — история праздника

С приходом декабря люди начинают активно готовиться к Новому году: запасаться праздничными атрибутами, наряжать елки, украшать квартиры и витрины магазинов гирляндами. А дети уже вовсю размышляют на тему желаемых подарков под елочкой, фантазируют и продумывают до мелочей свое послание Дедушке Морозу. Именно поэтому 4 декабря и избрали датой проведения такого важного для малышей праздника — Дня заказов подарков и написания писем Деду Морозу. К тому же, до Нового года остается еще практически месяц, а, значит, все письма гарантированно будут доставлены адресату.

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День заказов подарков и написания писем Деду Морозу — традиции празднования

Традиционно, начиная с этого дня, дети самостоятельно или с помощью родителей составляют послания самому доброму волшебнику. В письме ребята стараются рассказать о всех своих добрых делах, совершенных в течение года, и попросить долгожданный подарок. Если же малыши еще не умеют писать, то им приходят на помощь родители, которые активно участвуют в этом креативном процессе, а также делают тематические поделки или аппликации для Деда Мороза.

Куда отправлять письмо Деду Морозу?

Известно, что Дед Мороз имеет множество имен в разных странах. Таким образом, в Украине доброго волшебника принято называть Святым Николаем, резиденцию которого открыли в Киево-Печерской лавре. К Николаю Чудотворцу можно не только прийти в гости, заглянуть в беседку желаний, увидеть инсталляцию “Рождество Христово”, но и написать ему письмо по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 9. К слову, письмо также можно составить на праздничном бланке прямо в резиденции и опустить его в специальный ящик для писем.

Также вы можете написать всем известному Санта Клаусу в Финляндию по адресу: Santa Claus, Arctic Circle, Rovaniemi, Finland, 96930.

Кроме того, сегодня существует множество частных новогодних почтовых служб, которые работают он-лайн, принимают письма, отвечают и присылают подарки. Стоимость подобных услуг вполне доступная, а для деток такая обратная связь — настоящее чудо и возможность окунуться в сказку.

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