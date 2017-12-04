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Телеканал СТБ / Что подарить на Новый год 2018 любимому: идеи подарков

Что подарить на Новый год 2018 любимому: идеи подарков

Телеканал СТБ

В один из самых волшебных праздников в году хочется не только ждать чудес, но и делать их для своих близких. Новый год – отличный повод еще раз напомнить любимому человеку о том, как он тебе дорог. Как выбрать для своего избранника подарок, который бы одновременно подчеркивал глубокие чувства, связывающие вас, и был символичным в год желтой земляной Собаки 2018? Читайте в нашем материале!

Что подарить любимому на новый год - фото

Считается, что новогодний подарок должен так или иначе отражать основные качества животного, которое символизирует наступающий год. В 2018-ом правящей стихией станет земля, а покровительницей и хозяйкой – желтая земляная Собака. Ей присущи такие черты:

  • эмоциональная стабильность;
  • дружелюбие;
  • честность;
  • верность;
  • искренность;
  • открытость;
  • щедрость;
  • развитая интуиция.

Стоит учитывать и то, что ассоциируется со стихией земли: мудрость, плодородие, богатство.  А также цветовую гамму – желтую. Помимо главного оттенка, подойдут:

  • оливковый;
  • коричневый;
  • хаки;
  • кофейный;
  • золотой.

Конечно, это не значит, что сам подарок должен быть обязательно одного из перечисленных цветов. Достаточно выбрать упаковочную бумагу подходящего оттенка.

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Идеи подарков на Новый год 2018 для любимого

идеи подарков на новый год 2018 - фото

Важно, чтобы подарок для мужчины соответствовал двум принципам: соотносился с его интересами, а также был практичным и полезным. Попробуйте отталкиваться от увлечений возлюбленного:

  • поклонники рыбалки и охоты будут рады получить качественную палатку, спиннинг, походный набор, складную мебель, ножи и мультиинструменты;
  • автолюбителю можно преподнести сертификат на картинг или катание на квадроциклах, поездку на багги, аксессуары для машины;
  • спортсмену понравятся кожаные перчатки для тренировок, спортивное питание, фитнес-трекеры, беспроводные наушники;
  • опытного музыканта не оставит равнодушным возможность записать песню в профессиональной студии, а для новичка рекомендуем приобрести мастер-класс игры на ударных или гитаре;
  • настоящему экстремалу смело дарите все, что способно вызвать выброс адреналина – заезд на гоночном авто, прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре;
  • гик оценит квадрокоптер, компьютерный аксессуар, умный гаджет, внешний аккумулятор или водонепроницаемое зарядное устройство.

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подарки на новый год 2018 мужчине - фото

Кроме того, стоит учитывать особенности профессиональной деятельности вашей второй половинки. Например, бизнесмену наверняка часто приходится подписывать различные документы, заключать сделки и контракты. Подарите брендовую ручку, портфель из натуральной кожи, стильные часы – все, что дополнит образ успешного делового человека.

Конечно, можно выбрать и более классический подарок. Например, духи, галстук или набор для бритья. Но ведь когда верить в чудеса, если не в самую главную ночь в году? Порадуйте близкого человека чем-то необычным и оригинальным. Надеемся, с нашими подсказками вы без труда подберете, что подарить любимому на Новый год 2018. С наступающим!

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