Зима у детей ассоциируется со снегом, катанием на коньках, игрой в снежки, снежной бабой и… подарками. На Николая детки с самого утра заглядывают под подушку, чтобы найти, что же такого интересного принес им святой. В новогоднюю ночь лазят под елкой в поисках подарков, да и на Рождество просыпаются на рассвете, чтобы поймать того самого Деда Мороза, который оставляет детям сладости и игрушки. Но пока дети мечтают, родители активно ломают голову, чтобы такого подарить им на праздники, чтобы и полезно, и приятно. В нашем материале мы расскажем о самых лучших подарках для детей на новогодние праздники.

Выбор подарка для детей – дело не из легких. Поскольку родители хотят не только впечатлить свое чадо, но и подарить что-то полезное и неординарное. Но до того, как перейти к вероятным вариантам, сперва сделаем акцент на том, что все же не стоит оставлять под елкой.

Ваше чадо не обрадуется, если в новогоднюю ночь найдет в качестве презента от Деда Мороза одежду, которую вы и так собирались ему купить. Например, школьная форма, зимняя куртка или другая обновка. Подарок должен быть подарком, а не запланированной вещью. Но, если речь идет про обновку, о которой ваш ребенок мечтает давно, то смело покупайте и кладите под елку.

Среди запрещенных подарков – канцелярия: набор карандашей, ручки, тетради. Все эти вещи – обыденные и понадобятся только на следующий учебный год.

Теперь перейдем к тому, что вашему ребенку будет приятно получить от Деда Мороза и Снегурочки. Сперва проанализируйте, чем ваш сын или дочь больше всего интересуется. Если девочка давно мечтает заняться балетом, то она обрадуется, если среди праздничных пакетов найдет пуанты своего размера. Если среди ее хобби – рисование, то актуальным будет подарить полотно и палитру красок с кистями.

Ваш сын будет в восторге, если получит от Деда Мороза мяч или боксерские перчатки, если, конечно, ему нравится футбол или боевые искусства. Но среди детей также есть и любители научных экспериментов. Юным ученым подойдут микроскопы, телескопы и набор маленького химика или физика.

Маленьким деткам и подросткам одинаково будет интересно получить лыжи, сани, самокаты, ролики или коньки. Кроме этого, и мальчики, и девочки обрадуются сертификатам, которые подарят им новые впечатления. Например, если ваш ребенок мечтает о путешествии с классом за границу или хочет попасть на концерт любимого исполнителя либо на ледовое шоу, то такой подарок будет в самый раз.

Кроме этого, детям понравится абонемент на секцию танцев или боевых искусств, катани верхом или пение.

Чтобы точно узнать, о чем мечтает ваше чадо, предложите ему написать письмо Деду Морозу. Если желанный подарок слишком дорогостоящий для вас, деликатно объясните ребенку, почему сейчас Дедушка не может исполнить ее или его желание и предложите альтернативу.

Среди самых оригинальных подарков: детский микрофон-караоке, настольные игры («Ассоциации», «Эрудит»), игрушечные рации, детская фотосессия, урок актерского мастерства и набор для хенд-мейда.