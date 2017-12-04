Афиша концертов на декабрь 2017, которую мы для вас подготовили, поможет провести первый месяц зимы в отличном настроении. Ведь обычно с наступлением холодов настроение меняется не в самую лучшую сторону. И если кому-то декабрь навевает лишь приятные мысли, связанные с приближением Нового года, то у некоторых этот месяц ассоциируется лишь с темнотой и холодом. Благодаря афише концертов на декабрь 2017 вы сможете подобрать для себя то мероприятие, которое согреет вас в первый зимний месяц и поднимет настроение. К счастью, в декабре в Киев приедет много интересных музыкантов, а также свои программы покажут популярные украинские артисты, такие как Melovin, PIANOБОЙ и многие другие. И выбор очень широк. Читайте афишу концертов на декабрь 2017 от сайта stb.ua и пусть она поможет вам провести первый зимний месяц тепло и радостно!

PIANOБОЙ

7 декабря 19:00

МЦКМ «Октябрский дворец»

Стоимость билетов 350 — 1000 грн.

Melovin

7 декабря 20:00

Sentrum

Стоимость билетов 300-750 грн

Без обмежень

9 декабря 20:00

Atlas

Стоимость билетов — 270 грн.

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M1 Music Awards

9 декабря 18:00

Дворец спорта

Стоимость билетов — 799 — 5900 грн.

Panivalkova

9 декабря 20:00

Малая опера

Стоимость билетов 300-500 грн

LP

12 декабря 19:00

Киевский дворец спорта

Стоимость билетов 1550 — 4500 грн

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Вера Полозкова. Высокое разрешение

16 декабря 19:00

Дворец культуры КПИ

Стоимость билетов 500-650 грн.

Christmas Jazz Songs — Sinatra

26 декабря 19:00

Дом Архитектора

Стоимость билетов 225 — 450 грн

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