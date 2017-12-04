Афиша концертов на декабрь 2017, которую мы для вас подготовили, поможет провести первый месяц зимы в отличном настроении. Ведь обычно с наступлением холодов настроение меняется не в самую лучшую сторону. И если кому-то декабрь навевает лишь приятные мысли, связанные с приближением Нового года, то у некоторых этот месяц ассоциируется лишь с темнотой и холодом. Благодаря афише концертов на декабрь 2017 вы сможете подобрать для себя то мероприятие, которое согреет вас в первый зимний месяц и поднимет настроение. К счастью, в декабре в Киев приедет много интересных музыкантов, а также свои программы покажут популярные украинские артисты, такие как Melovin, PIANOБОЙ и многие другие. И выбор очень широк. Читайте афишу концертов на декабрь 2017 от сайта stb.ua и пусть она поможет вам провести первый зимний месяц тепло и радостно!
PIANOБОЙ
7 декабря 19:00
МЦКМ «Октябрский дворец»
Стоимость билетов 350 — 1000 грн.
Melovin
7 декабря 20:00
Sentrum
Стоимость билетов 300-750 грн
Без обмежень
9 декабря 20:00
Atlas
Стоимость билетов — 270 грн.
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M1 Music Awards
9 декабря 18:00
Дворец спорта
Стоимость билетов — 799 — 5900 грн.
Panivalkova
9 декабря 20:00
Малая опера
Стоимость билетов 300-500 грн
LP
12 декабря 19:00
Киевский дворец спорта
Стоимость билетов 1550 — 4500 грн
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Вера Полозкова. Высокое разрешение
16 декабря 19:00
Дворец культуры КПИ
Стоимость билетов 500-650 грн.
Christmas Jazz Songs — Sinatra
26 декабря 19:00
Дом Архитектора
Стоимость билетов 225 — 450 грн
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