«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в четырнадцатом выпуске

14 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10 уже завтра появится на телеэкранах. Отвечая на вопросы Дмитрия Карпачева и экспертов, герои программы будут выяснять, как мать троих детей лишилась возможности с ними видеться, а также почему она считает, что все это подстроено их бабушкой с целью получения материальной выгоды. Подробнее – в материале.

Громкая ссора в доме Ольги и Владимира из Запорожья разрушила их семью: обеспокоенные соседи вызвали полицию, которая не только забрала поскандалившую пару в отделение, но и приняла решение отправить их детей в приют. Мать, оставшаяся без сына и двух дочерей, больше переживает не об их возвращении к родителям, а о том, что маленьких Тимура, Катю и Карину заберет бабушка. Будучи ребенком, Ольга сама подвергалась сексуальному насилию со стороны мужа своей матери, поэтому боится, что ситуация повторится и с ее детьми.

Соседи женщины, наоборот, уверены, что опасность мальчику и его сестричкам грозит именно в родительском доме. В ходе медосмотра на теле 7-летней Кати врачи обнаружили многочисленные повреждения. Может ли это говорить о жестоком обращении Ольги и ее мужа Владимира с детьми? Что взволновало психологов, работавших с Тимуром, Кариной и Катей?

Смотрите уже завтра в 21:25 в 14 выпуске «Один за всіх»-10.

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