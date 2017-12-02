«Битва экстрасенсов»-17: с какими испытаниями столкнутся участники в десятом выпуске

«Битва экстрасенсов»-17 выпуск 10 уже завтра появится на экранах телеканала СТБ. Самый мистический проект страны продолжит удивлять зрителей шокирующими расследованиями, а также тайнами героев, которые участники раскроют во время испытания. В этот раз ясновидящим нужно будет определить, кто из незнакомок является секс-туристкой! Кроме того, участники попытаются выяснить, в чем причина странного, а главное — идентичного поведения незнакомых между собой молодых людей. Подробнее в материале.

Каждая из пяти незнакомок студии бывала за границей. Кто-то – по работе, кто-то – на отдыхе, а кто-то преодолел тысячи километров ради любви. И лишь для одной из этих женщин путешествия – это возможность испытать новые сексуальные ощущения. Задача экстрасенсов – вычислить секс-туристку. Но почему одна из незнакомок не подпустит к себе Антона Гречишникова?

Также за помощью к экстрасенсам обратятся две женщины из села Троянка, Кировоградской области. Первое письмо Оксаны пришло в редакцию «Битвы экстрасенсов» еще месяц назад. Она утверждала, что у ее дочери Натальи случаются провалы в памяти. Впервые это произошло, когда девушка ушла из дома, оставив своего 9-месячного сына. Наталья села в автобус и уехала в Одессу, однако о случившемся она совсем не помнит. Со временем ситуация повторилась. Но самое страшное, что Наталья неосознанно пыталась покончить с собой!

Второе письмо в редакцию проекта написала Раиса Осипова из того же села. Женщина просила экстрасенсов помочь ее сыну – Юрию. Как утверждает Раиса, его просто невозможно удержать дома по необъяснимым причинам. Молодой человек может просто пропасть, ничего не объяснив.

Странное сходство между Юрием и Натальей в том, что оба они покидают родной дом на молодую луну. В студии программы с экстрасенсами встретятся матери героев. Участники проекта – последняя надежда отчаявшихся женщин.

Смогут ли ясновидящие назвать причину странного поведения молодых людей, что именно заставляет их уходить из дома и чем закончится эта история – узнайте в новом выпуске «Битвы экстрасенсов»-17 уже завтра, в 19:00, на СТБ!

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