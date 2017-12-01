Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной ВИЧ-инфекцией, а также как день памяти жертв этого заболевания. Подробнее — в материале.

Впервые этот день провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. С тех пор многие государственные, общественные и медицинские организации по всему миру проводят в этот день образовательные, а также диагностические мероприятия.

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По данным Всемирной организации охраны здоровья и ЮНЭЙДС в мире с ВИЧ-инфекцией сейчас живет около 37 миллионов людей, среди которых 19.5 миллионов получают антиретровирусное лечение. Каждый год, примерно 1% от всех обследованных на ВИЧ людей, получают подтверждение позитивных результатов.

На протяжении 10 месяцев 2017 года, в Украине ежедневно регистрировали 48 случаев заражения ВИЧ, 24 заболевания СПИДом и 8 случаев смертей от СПИДа.

Первые симптомы ВИЧ-инфекции и стадии заболевания

По официальным данным ГУ «Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины»:

З а период с 1987 — до 10 месяцев 2017 в стране зарегистрировано 312 091 случай ВИЧ-инфицирования среди граждан Украины, 100 363 случая заболевания СПИДом и 44 221 случай смерти от заболеваний вызванных СПИДом.

По обновленным данным по состоянию на 1 ноября 2017, в учреждениях здравоохранения под наблюдением находилось 139 394 ВИЧ-инфицированных граждан Украины, из которых 42 666 с диагнозом СПИД.

Наиболее высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Киевской областях и в Киеве.

Главной причиной смертности у больных СПИДом является туберкулез, который стал причиной смерти для 52.1% умерших.

Следует отметить, что около половины ВИЧ-инфицированных, не знает о своем ВИЧ-положительном статусе.

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Приоритетные шаги в борьбе с эпидемией:

Достаточное информирование общественности

Обеспечение доступа к консультированию и тестированию

Своевременный охват ВИЛ-инфицированных лиц услугами присмотра и поддержки

Антиретровирусное лечение

Предупреждение новых случаев инфицирования

С 2008 года, наиболее частой причиной ВИЧ-инфицирования украинцев стал незащищенный секс. Если в 2005 году процент инфицированных через сексуальные контакты составлял 33 процента, то в 2012 вырос до 51. Согласно данным 2017 года, их показатель составил 64 процента. Наибольшее количество инфицированных находятся в возрастной категории от 15 до 30 лет.

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