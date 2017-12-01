Фавориты Национального отбора на Евровидение-2017 группа KADNAY представила новый EP под названием «Відчуваю». В пластинку вошло 6 треков, которые не просто гармонично сочетаются друг с другом, но и образовывают целое музыкальное полотно.

Проникновенные баллады, пронзающие сердце мелодии, лиричные тексты и романтичное настроение – все это можно услышать в новом релизе группы KADNAY.

По факту, «Відчуваю» это не просто альбом. Это целая площадка экспериментов фронтмена группы, автора музыки и слов – Димы Кадная и музыканта, автора музыки – Фила Коляденко – со звуком, битами и вокальными партиями.

«По-настоящему смелый, сильный альбом… Ему суждено сломать все стереотипы молодой украинской музыки. Ежедневно, мы тратим так много сил на все наши эксперименты, на реализацию невероятных идей, чтобы открыть нечто новое, развить несуществующие направления. Уверены! Мы удивим… С музыкой, которая не имеет аналогов. Помимо свежего звучания, в нем присутствует нереальная энергия, которую каждый из нас постарался по максимуму вложить в этот альбом».

Симбиоз различных музыкальных стилей, смелые эксперименты, музыка и лирика, преисполненная чувственностью — все это артисты умело разместили в свой EP «Відчуваю».

