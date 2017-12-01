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Телеканал СТБ / «Х-фактор»-8 выпуск 14: участники выступят с оркестром на четвертом прямом эфире

«Х-фактор»-8 выпуск 14: участники выступят с оркестром на четвертом прямом эфире

Телеканал СТБ

Уже завтра, 02.12.2017, зрители увидят выпуск 14 «Х-фактор»-8! На четвертом прямом эфире финалисты споют в сопровождении симфонического оркестра, а звездным гостем вечера станет судья Дмитрий Шуров!

На четвертом прямом эфире «Х-фактор»-8 финалисты выступят в сопровождении оркестра под руководством финалиста шоу «Україна має талант» Евгения Хмары. Также участники будут отвечать на вопросы поклонников и раскроют подробности своей семейной жизни.

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Звездным гостем оркестрового вечера станет наставник категории «Парни» — Дмитрий Шуров, или Pianoбой.  Как Андрей Данилко мотивирует к работе Сашу из группы KAZKA, каким образом удивит Настя Каменских и ее команда девочек, а также какой сюрприз готовят подопечные Олега Винника?

Напомним, что сейчас команды наставников выглядят так:

Андрей Данилко – категория «Коллективы» — KAZKA, Yurcash и «Каблуками по брусчатке».

Дмитрий Шуров – категория «Парни» — Михаил Панчишин.

Олег Винник – категория «Старше 30»  — Николай Ильин, Алена Романовская и Елена Зуева.

Настя Каменских – категория «Девушки» — Анна Трубецкая и Дарья Ступак.

Смотрите четвертый прямой эфир  «Х-фактор»-8 завтра, 2 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!