Совсем скоро 2017 уйдет и его сменит год Желтой Земляной Собаки. Мы уже привыкли, что под бой курантов нужно загадывать желание, которое обязательно сбудется. Но все ли мы делаем правильно? Какие гадания на новый 2018 год следует проводить? Об этом рассказали экстрасенсы телеканала СТБ. Кроме того, редакция stb.ua подготовила подборку гаданий, с помощью которых вы сможете узнать имя суженого, будущее или даже воплотить в жизнь одно из самых заветных желаний. Подробнее – в материале.

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Гадание на суженого

Перед тем как садиться за новогодний стол, напишите на 12 листочках бумаги 12 мужских имен и положите их под подушку. После празднования и сна, не задумываясь, а главное, не выбирая, достаньте один из листиков. Имя, написанное на нем, – имя вашего будущего мужа.

Обряд на очищение

В новогоднюю ночь обратите внимание на фейерверки. Наблюдая за ними, нужно мысленно представить, как с каждым запалом исчезают болезни, неприятности и разочарования уходящего года. Это своеобразный способ очищения. Если же возможности наблюдать за фейерверками нет, можете обойтись тем, что есть под рукой. К примеру – бенгальские огни.

Гадание на новогодних блюдах

Существует поверье, что когда пробуете впервые какую-то еду, следует загадать желание. Так вот, экстрасенс рассказала, что в новогоднюю ночь вы пробуете каждое блюдо впервые в этом году! Почему бы не сыграть на этом? Главное, верьте в сказку и чудо! Ведь новогодняя ночь – ночь чудес.

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Гадание на свечах

Расплавьте бесцветную свечку и вылейте воск в емкость с холодной водой. На ее дне образуется фигура, которая и будет предсказанием на будущее. Согласно поверьям, если воск осел в виде блина – ожидайте длительного одиночества, если в виде кольца или свечи – готовьтесь к скорой свадьбе.

Гадание со скорлупой грецкого ореха

Вырежьте из бумаги полоски и напишите на них свои желания, имена потенциальных партнеров или возможные события (путешествие, свадьба, внезапная влюбленность). После вырезанные полоски следует перегнуть через бортик емкости с водой, так, чтобы они держались. Возьмите половинку скорлупы грецкого ореха, установите в ней огарок свечки и подожгите. Такую «лодочку» запустите в воду. Если скорлупа подплывет к бумажке и зажжет ее – желание сбудется.

Гадание на любовь

Для этого гадания вам понадобится наряженная новогодняя елка, причем с игрушками разных цветов. Кроме того, вам потребуется помощник, который несколько раз прокрутит гадающего с повязкой на глазах в направлении по часовой стрелке, а затем приведет к елке. Далее дело за малым: протяните руку и снимите первую попавшуюся игрушку. Если она окажется красной или оранжевой – любовь придет к вам в наступающем году, если любого другого – придется подождать.

Переливание воды

Возьмите два одинаковых стакана: один полный, второй пустой. Загадайте над ними желание, а затем быстро перелейте воду из полного стакана в пустой. Если место, где проводился ритуал, останется сухим – загаданное сбудется

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Гадание с помощью прутиков из веника

Вытащите из обычного веника прутики и сплетите из них «мостик для возлюбленного». Затем положите его себе под подушку и три раза повторите: «Суженый-ряженый, через мостик перейди, под руку со мной пойди». После ложитесь спать. Парень, который вам приснится, – и есть ваш суженый.

Гадание на расческе

Возьмите наиболее часто применяемую расческу и положите ее под подушку и проговорите: «Милый ты мой долгожданный и судьбой обетованный, приходи ко мне во сне, и в глаза посмотри мне. Локоны мне расчеши и себя опиши». Если все сделаете правильно, во сне придет образ вашего суженого.

Гадание на суженого

Перед тем как ложиться спать, положите под подушку карты с изображением королей. Проснувшись, достаньте одну из них и узнайте, каким будет будущий супруг:

Червовый король – молодым и богатым;

Бубновый король – желанным;

Трефовый король – вдовцом;

Пиковый король – старым и ревнивым.

Гадание с помощью кольца

В новогоднюю ночь, как только начнут бить куранты, бросьте в емкость с водой колечко и посчитайте количество кругов на воде. Если их количество будет четным – желание обязательно сбудется!

Гадание с кошкой

Загадайте вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». Позовите своего питомца, который, кстати, обязательно должен находиться в другой комнате. Если кошка переступит порог комнаты с левой лапки – положительный ответ, с правой – отрицательный. Однако есть и третий вариант. В случае если питомец не придет вообще – дальнейшая судьба зависит только от вас.

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