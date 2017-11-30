Во вторник, 28 ноября, в Киеве состоялась презентация украиноязычной песни «Очі», которую написала Настя Каменских для певицы RUTA, бывшей бэк-вокалистки группы «Потап и Настя» и участницы «Х-фактор»-8 Евгении Червоножко.

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«У меня сегодня, как и у Жени, своего рода дебют, ведь написанная мною песня на украинском языке «Очі» впервые увидела мир. Хоть я и раньше писала песни как на украинском, так и на английском языках, но как-то не решалась дать им жизнь. Однако сегодня этот день настал, видимо, так сошлись звезды: великолепная вокалистка, талантливый саунд-продюсер. И я безумно рада, что эту трогательную композицию споешь именно ты, Женечка», — отметила на презентации Настя Каменских.

Над песней «Очі» Насти Каменских работал творческий союз: вокалистка Женя Червоножко (RUTA) и Анна Корсун (MARUV), которая выступила в роли саунд-продюсера песни. Стоит отметить, что Женя и Аня были участницами вокального шоу «Х-фактор»-8.

«Для меня сегодня очень важный день, хочу поблагодарить всех присутствующих за поддержку и веру в мой успех. Спасибо чудесной и нереально талантливой Насте Каменских, которая стала для меня проводником в творчестве: начиная с бэк-вокала, заканчивая «Х-фактор» и сегодняшней презентацией. Спасибо MARUV за манящий саунд-продакшн, который дополняет проницательный текст и мелодию Насти, в результате чего получилась невероятно магическая песня «Очі», — добавила Женя Червоножко.

Напомним, бывшая бэк-вокалистка группы «Потап и Настя» Евгения решила начать сольную карьеру еще летом, первым шагом к которой стало участие в вокальном телевизионном шоу «Х-фактор», где в 8 сезоне в роли судьи и наставницы выступила Настя Каменских.

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