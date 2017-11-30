Куда пойти в Киеве на выходных 2–3 декабря

Первые зимние выходные стоит провести ярко! Составить увлекательный сценарий уикенда поможет наша подборка самых интересных событий. Афиша мероприятий в Киеве на выходные 2–3 декабря подскажет, как захватывающе провести досуг с друзьями или с семьей в первые морозные деньки.

WINE WEEK 2017

2–3 декабря

27-го ноября стартовала неделя, посвященная культуре употребления вина в Украине – WINE WEEK 2017. Ее окончание должно быть соответствующим – с бокалом ароматного напитка, аппетитным сетом закусок и в хорошей компании. Вы можете выбрать одно из 25-ти заведений, которые в рамках события предлагают оценить идеальные комбинации вина и закусок по обезоруживающе низкой цене. Среди участников WINE WEEK как стильные рестораны с богатой винной картой, так и уютные коктейльные бары. Успейте приобщиться к «винному движению»!

Цена: 300 грн за гастрономический сет (бутылка вина + закуски).

Ярмарка Charity Bazaar

3 декабря, 10:00–17:00

НСК «Олимпийский»

Традиционно в первую субботу декабря пройдет масштабный благотворительный ивент – ярмарка, на которой около 50 посольств разных стран будут угощать гостей национальными блюдами и продуктами. Деньги, собранные в рамках доброго проекта, пойдут на нужды сирот, людей пожилого возраста, а также детей с особыми потребностями. Помимо гастрономии и напитков, можно будет приобрести бытовую технику, декор для дома, книги и множество других полезных вещиц. Также организаторы обещают интересную культурную программу – музыку, танцы и розыгрыши призов.

Цена: 20–80 грн.

Концерт Lords Оf The Sound: Rammstein cover

2 декабря, 19:00–21:00

Пр-т Космонавта Комарова, 1 (ЦКИ НАУ)

Рок-хиты легендарной немецкой группы зазвучат по-новому в инструментальной обработке одного из лучших симфонических оркестров Украины. Помимо блестящего исполнения песен любимой группы, вас ждут необычные аранжировки и зрелищное свето-пиротехническое шоу. В этот раз к оркестру присоединятся музыканты индастриал-метал-группы «Ричи Колючий».

Цена: 190–650 грн.

Концерт группы O.Torvald

2 декабря, 19:00–21:00

Пр-т Краснозвёздный, 119 (концертный клуб «Stereo plaza»)

В эти выходные рокеры, представлявшие нашу страну на Евровидении-2017, выступят с новой программой. Концерт станет кульминацией всеукраинского тура. Музыканты O.Torvald обещают задать новый уровень качества своего шоу.

Цена: 250–550 грн.

Маркет «Всі. Свої. Діти»

2–3 грудня, 10:00–20:00

Ул. Десятинная, 12 (галерея «D12»)

Игрушки, наборы для творчества, книги, теплая одежда, декор, а также мебель для детской – все это вы найдете на первом зимнем маркете от «Всі. Свої». Заботливые родители смогут не только порадовать ребенка интересными и полезными подарками от украинских производителей, но и весело провести время всей семьей. Помимо фудкорта и зон для творчества, организаторы подготовили множество сюрпризов для маленьких посетителей маркета. Вход свободный.

Ночь кино: арт-хаус

2 декабря, 23:00

Ул. Владимирская, 49 (коворкинг «Циферблат»)

Если вы интересуетесь кинематографом и ищете способ небанально провести ночь с субботы на воскресенье, у нас есть отличное решение – ночь кино в свободном пространстве «Циферблат». В эти выходные здесь можно посмотреть три не рассчитанных на широкую аудиторию фильма, которые расширят ваши представления о жанре арт-хаус. В программе – «Убей своих любимых», «Ма ма» и «Неоновый демон». Нужна предварительная регистрация.

Цена: 130 грн (в стоимость включены кофе, чай и печенье).

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