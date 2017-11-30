Когда появляется свободное время, каждый хочет провести его интересно и с пользой. Но что делать, если времени не так уж много, а ничего интересного в голову не приходит? Хорошим вариантом в таком случае может стать поход в кино. А для того, чтобы выбор фильма не отнимал много времени, сайт stb.ua подготовил подборку новинок кинопроката на декабрь 2017, которые можно посмотреть в кинотеатрах. Кроме того, мы продолжаем на регулярной основе ежемесячно знакомить вас с новинками на нашем сайте. А что посмотреть в кинотеатрах в этом месяце, читайте в киноафише на декабрь 2017!

Мой любимый динозавр

Жанр: боевик, приключения, семейный

Страна, год: Австралия, 2017

Продолжительность: 98 минут

Главный герой фильма еще совсем юный мальчик, который, как и все дети, ищет себе на голову приключений. И хотя он много чего боится, отличительной чертой его характера все же является любопытство. Однажды, гуляя вдоль берега, он находит яйцо таких размеров, которые ранее не встречал. Конечно же, мальчик решает взять его домой, чтобы посмотреть, кто из него вылупится. Через некоторое время скорлупа начинает трескаться, и на свет появляется маленькое существо. Герой становится владельцем настоящего динозавра, о котором ранее слышал только в сказках.

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Между мальчиком и динозавром зарождается настоящая дружба, но держать его дома становится все опаснее, ведь питомец растет прямо на глазах… Однако, даже после того как герой узнает, что животное может быть опасным для человека, это его не пугает. Уверенный в том, что питомец не причинит ему вреда, он каждый день придумывает новые укрытия и приносит ему еду. Но долго так продолжаться не может, ведь родители мальчика стали замечать странные исчезновения продуктов…

120 ударов в минуту

Жанр: драма

Страна, год: Франция, 2017

Продолжительность: 140 минут

Французская драма, поставленная режиссером Робином Кампийо. Фильм участвовал в 70 Каннском кинофестивале в борьбе за Золотую пальмовую ветвь.

События фильма разворачиваются в начале 90-х годов. Периода, когда человечество столкнулось с эпидемией ужасного вируса, уносящего миллионы жизней по всему миру. Причем зачастую СПИД бил по тем, кто этого совсем не ожидал. Но не все люди были готовы мириться с происходящим и попросту наблюдать. Компания активистов из Парижа решает привлечь внимание общества к острой проблеме, которая грозит всему человечеству. Главный герой картины, Натан, – один из этих активистов. Через некоторое время события разворачиваются так, что парень лично знакомится с одним из лидеров данного движения, парнем по имени Шон. Оказывается Шон ради достижения поставленных целей готов пойти на самые радикальные меры…

Джуманджи: Зов джунглей

Жанр: приключения, фэнтези, комедия

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 111 минут

Американский фильм режиссера Джейка Кэздана, являющийся сиквелом фильма «Джуманджи».

Сиквел полюбившегося зрителям фильма о таинственной настольной игре «Джуманджи». События начинаются с того, что группу старшеклассников, не отличающихся хорошим поведением, в качестве наказания оставляют в выходной день в школе. Во время уборки подвала Спенсер, технический гений, которого все считают ботаном, находит старую приставку. Чтобы не скучать, ребята решают сыграть в «Джуманджи». Однако после запуска игра их засасывает… и четверка старшеклассников оказывается внутри мира Джуманджи – в джунглях, где полным-полно фантастических животных и ловушек. Кроме того, каждый из ребят преображается в выбранного им персонажа…

Дыши ради нас

Жанр: мелодрама, биография

Страна, год: Великобритания, 2017

Продолжительность: 117 минут

Фильм рассказывает историю одаренного и привлекательного авантюриста Робина Кавендиша, который вследствие пережитого полиомиелита становится парализованным.

Молодая девушка Диана, очарованная жизнерадостным и энергичным Робином, выходит за него замуж, и пара отправляется в свадебное путешествие. Однако там происходит нечто, что делит их жизнь на «до» и «после». Все тело Робина парализует после перенесенного полиомиелита. Теперь, чтобы просто дышать, парню нужно находиться рядом с крупным медицинским аппаратом, что не устраивает ни его, ни его супругу. Профессор из Оксфорда помогает им создать кресло, дающее парню возможность снова перемещаться. Вместе с Дианой главный герой отправляется в путешествие, цель которого – доказать таким же, как и он, что жизнь может быть прекрасной при любом стечении обстоятельств.

Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи

Жанр: космическая опера, фантастика, приключения

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 153 минуты

Восьмой эпизод саги «Звездные войны». Является сиквелом предыдущих фильмов, а также вторым в третьей трилогии.

Действия фильма разворачиваются после событий предыдущей ленты. После смерти знаменитого контрабандиста Хана Соло противостояние между Первым Орденом и Сопротивлением обостряется еще сильнее. Рей под руководством Люка Скайуокера продолжает раскрывать свои способности, однако мощь ее силы пугает даже опытного джедая. Кайло Рен, находясь на Темной стороне Силы, после убийства Соло уже занимает одну из позиций в Первом Ордене, однако оставленные по наследству Дартом Вейдером амбиции не дают ему покоя. Тем временем возглавляющая Сопротивление Лея разрабатывает вместе с соратниками новый план, который должен раз и навсегда покончить с Первым Орденом.

Убийство священного оленя

Жанр: драма, психологический триллер, ужасы

Страна, год: Великобритания, США, Ирландия

Продолжительность: 109 минут

Британо-американский драматический фильм Йоргоса Лантимоса. Выбран для участия в основном конкурсе в борьбе за «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2017 году.

Стивен Мерфи, кардиохирург с невероятной харизмой, счастливо живет со своей женой и детьми. Однако после того как он приютил странного мальчика по имени Мартин, его жизнь кардинально меняется. Мальчик, который на первый взгляд не несет никакой опасности, начинает делать все, чтобы Стивен стал частью его разбитой семьи. Со временем действия подростка становятся поистине зловещими… Идеальная жизнь мужчины распадается на куски и, в конце концов, чтобы спасти семью, ему приходится совершить необдуманную жертву…

Фердинанд

Жанр: комедия, семейный

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 106 минут

Американский комедийный мультфильм, основанный на книге Манро Лифа «История Фердинанда».

Мультфильм рассказывает историю самого миролюбивого и добродушного быка Фердинанда, которого по стечению обстоятельств выбрали для участия в бое быков. Герой оказывается далеко от дома и больше всего на свете мечтает вернуться к своим родным. Для того чтобы достичь цели, он набирает команду, вместе с которой отправляется в очень опасное, но безумно увлекательное путешествие…

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