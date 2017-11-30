Финальный «Сюрприз, сюрприз!»: Сергей Притула стал героем проекта

Каждую осеннюю пятницу «Сюрприз, сюрприз!» знакомил украинцев с удивительными героями, воплощал мечты, дарил веру в чудо, вдохновлял и доказывал, что добро всегда возвращается. Финальный выпуск станет его эмоциональным пиком, растрогав даже ведущего Нацотбора на «Евровидение»-2018 Сергея Притулу. Шоумен оказался героем программы, совершенно того не ожидая!

Благодаря «Сюрприз, сюрприз!» его герои взлетали выше неба и прикасались к звездам, отправлялись в города, которые не представляли в самых смелых своих мечтах, и учились ходить заново.

Уже завтра, 01.12.2017, настоящее чудо ожидает и Сергея Притулу. Когда украинцы стояли щитом в зоне АТО, защищая страну, он заботился о них, помогая, как мог. Какие сюрпризы проекта волонтер назвал лучшими за долгие годы?

В студии проекта также встретятся самые родные люди, которые не виделись более 20 лет. Кому-то «Сюрприз, сюрприз!» сделает жизненно важные подарки, а для некоторых подготовит те, которых требует душа…

Не пропустите выпуск самого доброго и искреннего проекта страны «Сюрприз, сюрприз!» в пятницу, 01.12.2017, в 20:00 на СТБ. А также не забывайте, что сделать мир лучше способен каждый из нас!