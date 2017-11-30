Группа «Антитела» подарила слушателям новый трек «TDME» (аббревиатура от «Там, де ми є»). Эта песня стала первой студийной работой после осенней концертной паузы, но плотной работы в студии над новым материалом. Музыку к композиции написали Максим Сиволап, Сергей Вусык и Тарас Тополя.

На создание трека группу вдохновил отчаянный, но смелый поступок ученого-океанолога Станислава Курилова, прославившегося своим дерзким побегом из СССР. Ученый прыгнул за борт с пассажирского парохода в Тихом океане 13 декабря 1974 года и вплавь добирался три дня и три ночи до Филиппинского острова, преодолев более ста километров, следуя за своей мечтой. Гражданин Вселенной Слава Курилов просто не смог смириться с теми рамками, в которые его загоняло тоталитарное государство.

«Я вижу, как люди просыпаются и начинают осознавать все вокруг более ясно. Кто командует парадом? Кто организовывает все так, как ему нужно? Кто манипулирует и каждый раз подбрасывает в наш новый зыбкий круг раскаленные камни? Те разочарования и драмы, через которые мы прошли и еще продолжаем идти, я уверен у всего этого будет хороший финал, если мы преодолеем ненависть и нетерпимость», — считает фронтмен группы Тарас Тополя.

По словам лидера группы, в истории С. Курилова он увидел себя и свой народ, который титаническими усилиями вырывается из тоталитарного прошлого и избавляется от всех его фантомов.

«Все говорили, что мы самоубийцы. Что это невозможно, просто так взять и начать быть свободными, но мы делали свое. Конечно, внутри нас есть много противоречий и претензий, разочарований и новых надежд, но мы уже почувствовали, что такое свободный океан. И этот путь – необратим. Потому что там, где мы есть, — в сценарии хэппи-энд», — говорит Тарас Тополя.

Первым группа представляет лирик видео на песню «TDME». В нем группа делает акцент на глаза – именно глаза отображают глубину и суть человека, перемены, которые случаются с ним.

Уже начались съемки официального видеоклипа на песню, подробности которых пока держатся в секрете. Известно лишь то, что это будет работа с глубоким философским подтекстом, съёмки пройдут в двух городах. Клип обещает быть не просто видеорядом, а полноценной короткометражкой.

