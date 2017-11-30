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Телеканал СТБ / «Антитела» — «TDME»: премьера песни от украинских рокеров

«Антитела» — «TDME»: премьера песни от украинских рокеров

Телеканал СТБ

Группа «Антитела» подарила слушателям новый трек «TDME» (аббревиатура от «Там, де ми є»). Эта песня стала первой студийной работой после осенней концертной паузы, но плотной работы в студии над новым материалом. Музыку к композиции написали Максим Сиволап, Сергей Вусык и Тарас Тополя.

На создание трека группу вдохновил отчаянный, но смелый поступок ученого-океанолога Станислава Курилова, прославившегося своим дерзким побегом из СССР. Ученый прыгнул за борт с пассажирского парохода в Тихом океане 13 декабря 1974 года и вплавь добирался три дня и три ночи до Филиппинского острова, преодолев более ста километров, следуя за своей мечтой. Гражданин Вселенной Слава Курилов просто не смог смириться с теми рамками, в которые его загоняло тоталитарное государство.FVV_5240 2

«Я вижу, как люди просыпаются и начинают осознавать все вокруг более ясно. Кто командует парадом? Кто организовывает все так, как ему нужно? Кто манипулирует и каждый раз подбрасывает в наш новый зыбкий круг раскаленные камни? Те разочарования и драмы, через которые мы прошли и еще продолжаем идти, я уверен у всего этого будет хороший финал, если мы преодолеем ненависть и нетерпимость», — считает фронтмен группы Тарас Тополя.

По словам лидера группы, в истории С. Курилова он увидел себя и свой народ, который титаническими усилиями вырывается из тоталитарного прошлого и избавляется от всех его фантомов.

«Все говорили, что мы самоубийцы. Что это невозможно, просто так взять и начать быть свободными, но мы делали свое. Конечно, внутри нас есть много противоречий и претензий, разочарований и новых надежд, но мы уже почувствовали, что такое свободный океан. И этот путь – необратим. Потому что там, где мы есть, — в сценарии хэппи-энд», — говорит Тарас Тополя.

Первым группа представляет лирик видео на песню «TDME». В нем группа делает акцент на глаза – именно глаза отображают глубину и суть человека, перемены, которые случаются с ним.

Уже начались съемки официального видеоклипа на песню, подробности которых пока держатся в секрете. Известно лишь то, что это будет работа с глубоким философским подтекстом, съёмки пройдут в двух городах. Клип обещает быть не просто видеорядом, а полноценной короткометражкой.